Fiscalía de Venezuela anuncia investigación tras protesta de presos comunes en cárcel

Caracas, 25 may (EFE).- La Fiscalía General de Venezuela anunció este lunes la apertura de una investigación penal con relación a la protesta protagonizada el domingo por los presos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), en el oeste del país, para denunciar malos tratos de funcionarios.

A través de un comunicado publicado en Instagram, el Ministerio Público (MP) indicó que "desde el momento que se tuvo conocimiento" de la protesta, la fiscal superior de Barinas, junto a otros dos funcionarios adscritos a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto. EFE

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