Agencias

Diez muertos en un ataque de los separatistas de Papúa occidental

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Las Fuerzas Armadas de Indonesia han recuperado los cuerpos de diez trabajadores de la minería ilegal de oro que habrían muerto en un ataque de las milicias del Movimiento Papúa Libre (OPM), que ha reivindicado esta acción y asegurado que los fallecidos eran en realidad agentes secretos de la Inteligencia indonesia.

Los militares están rastreando la zona boscosa de la provincia de las Tierras Altas de Papúa, en la isla de Nueva Guinea, donde ocurrió el incidente en busca de otros mineros que podrían haberse escondido, ha informado la prensa indonesia.

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El ataque se produjo concretamente en el distrito de Awimbon de las montañas Bintang, ha explicado el portavoz de la Policía Faisal Ramadhani. "Nuestros hombres tuvieron que abrir rutas y atravesar un denso bosque para llegar al lugar", ha señalado Faisal.

La parte occidental de Papúa estuvo bajo control holandés hasta 1963 y luego se incorporó a Indonesia tras un polémico referéndum apoyado por Naciones Unidas y se mantiene como una de las regiones más pobres del país asiático.

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