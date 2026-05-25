El CAC-40 de París sube el 1,76 % con la perspectiva de una desescalada en Oriente Medio

París, 25 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, vivió una jornada de optimismo este lunes al cerrar con una subida del 1,76 %, situándose en los 8.258,26 puntos.

El motor principal de este rebote fue la creciente perspectiva de una desescalada en el conflicto de Oriente Medio, un factor geopolítico que devolvió la confianza a los inversores.

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Esta corriente de alivio en los mercados se vio reflejada en el balance del selectivo parisino, que culminó el día con 36 valores en verde frente a solo cuatro en rojo.

Dentro del terreno positivo, el sector aeronáutico y el financiero lideraron la remontada de la plaza gala.

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La empresa aeronáutica Safran encabezó las subidas de la jornada con un avance del 5,79 %, impulsada por las mejores perspectivas para el tráfico aéreo y el comercio global en un entorno geopolítico menos tenso.

A corta distancia le siguió el sector bancario, representado por el fuerte repunte de Société Générale, que mejoró un 4,51 %, mientras que el fabricante de automóviles Renault completó el podio de los ganadores del día con un repunte del 3,27 %, beneficiado por las expectativas de una estabilización de los costes industriales.

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En sentido contrario, el gigante petrolero Totalenergies fue el valor que más cayó en el CAC-40 (-1,25 %), castigado por la bajada en el precio del crudo por las perspectiva de desescalada en Oriente Medio. EFE