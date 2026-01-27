Zelenski afirma que el Ejército ucraniano debe causar 50.000 bajas al mes para reducir las filas rusas

La exigencia de que las fuerzas armadas de Ucrania frenen de forma efectiva el refuerzo enemigo marcando un ritmo elevado de bajas mensuales ha sido expresada públicamente por el presidente Volodímir Zelenski. Según detalló el medio Europa Press, Zelenski sostuvo que para frenar el “reabastecimiento” de tropas por parte de Moscú, la meta debe situarse en “50.000 pérdidas rusas al mes”. Esta declaración se produjo durante un acto oficial enfocado en analizar la eficacia de los drones ucranianos en los ataques contra territorio ruso, donde el mandatario remarcó que el uso de tecnología avanzada permite aspirar a ese objetivo militar.

Durante su mensaje, el presidente ucraniano indicó que alcanzar ese número de bajas no es únicamente una cifra abstracta, sino que representa “el nivel óptimo” que las fuerzas armadas ucranianas deberían asegurar para limitar significativamente la capacidad ofensiva y de reposición de Rusia en el frente. Según reportó Europa Press, Zelenski argumentó que este umbral podría alterar la dinámica del conflicto, ya que forzaría a Rusia a reconsiderar sus acciones y los motivos subyacentes de su intervención militar. “Es una tarea difícil”, reconoció el presidente, pero subrayó que se trata de una aspiración “ideal” para modificar el curso de la guerra.

El mandatario precisó, según el medio Europa Press, que el Ministerio de Defensa, el Ejército y todas las fuerzas de defensa y seguridad del país comparten la responsabilidad de garantizar la consecución de ese nivel de bajas enemigas. Zelenski explicó que la principal herramienta para lograrlo reside en el uso estratégico de drones, junto con una evaluación rigurosa de los resultados de combate y la mejora constante del entrenamiento y la coordinación entre las tropas ucranianas. Al respecto, el presidente afirmó que “esto puede lograrse principalmente con drones, (...) con un análisis claro y conclusiones de las operaciones de combate realizadas, así como un alto nivel de entrenamiento y coordinación de las acciones de nuestros soldados”.

El uso de vehículos aéreos no tripulados ha cobrado una importancia creciente en la estrategia militar ucraniana, de acuerdo con lo consignado por Europa Press. Zelenski remarcó que incrementar la efectividad de los ataques mediante drones ucranianos resulta clave para trastocar la logística y la moral de las fuerzas rusas. Indicó también que el análisis y las conclusiones extraídas de las operaciones previas deben guiar la mejora continua en las prácticas militares, con el objetivo de optimizar tanto los ataques propios como la protección de las posiciones ucranianas.

Junto a la ofensiva tecnológica, Zelenski destacó la necesidad de fortalecer los sistemas defensivos frente a dispositivos enemigos. “Simultáneamente, Kiev debe seguir desarrollando la protección contra los (drones) shaheed rusos, otros drones de ataque y drones de reconocimiento”, afirmó el jefe de Estado, citado por Europa Press. Resaltó que la presencia de más interceptores es necesaria para aumentar las “intercepciones exitosas” y contrarrestar la evolución técnica de los drones de ataque operados por Rusia. “Debería haber más interceptores”, añadió, insistiendo en la urgencia de que las defensas de Ucrania acompañen los avances del adversario.

Zelenski vinculó directamente la eficacia en el desarrollo y adaptación de la tecnología militar, tanto ofensiva como defensiva, con la capacidad de Ucrania para sobrevivir y sostener su integridad territorial ante la invasión iniciada por Rusia hace más de cuatro años. “Hacer todo esto significa garantizar la supervivencia de Ucrania”, aseveró el presidente, quien expresó su confianza en que el país está encaminado para alcanzar estos retos. Según destacó Europa Press, el presidente aseguró sentirse “seguro de que todo esto sucederá”.

El endurecimiento de la estrategia militar y el énfasis en la superioridad tecnológica cobran relevancia en el contexto actual del conflicto, en medio de un prolongado enfrentamiento que continúa generando nuevas dinámicas y desafíos para las fuerzas implicadas, según reflejó Europa Press en su cobertura de las declaraciones presidenciales. Al mantener el foco en el impacto de los drones y la necesaria adaptación frente a los cambios en la tecnología militar rusa, Kiev busca consolidar su capacidad defensiva a largo plazo.