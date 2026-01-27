Xi llama a Finlandia a "navegar libremente en el vasto océano del mercado chino"

Durante el encuentro en Pekín, Xi Jinping destacó la importancia de que las empresas finlandesas aprovechen la amplitud del mercado chino, sugiriendo que este acceso puede fortalecer la posición de Finlandia en la competencia global. Según consignó la agencia Xinhua, el mandatario chino expuso durante la reunión con Petteri Orpo, primer ministro de Finlandia, la necesidad de que ambos países profundicen la colaboración en campos clave como la transición energética, la economía circular, los sectores agrícola y forestal, así como en la innovación científica y tecnológica. La noticia, publicada por Xinhua y reproducida en diferentes medios internacionales, refleja los esfuerzos de China por presentarse como un socio estratégico para Europa en sectores que forman parte del desarrollo económico sostenible y tecnológico.

En sus declaraciones, Xi propuso que Finlandia y sus compañías "naveguen libremente en el vasto océano del mercado chino", conforme reportó Xinhua. Al abogar por una cooperación que describió como “mutuamente beneficiosa”, el presidente de China remarcó la relevancia, tanto en el ámbito bilateral como en el contexto internacional, de establecer alianzas que favorezcan la innovación y la sostenibilidad. Orpo, por su parte, subrayó la importancia de continuar el diálogo con China, no solo para la cooperación directa entre ambos países, sino también para tratar cuestiones globales como los desafíos al sistema internacional basado en normas y al comercio multilateral.

La oficina de Petteri Orpo comunicó que en vísperas de su visita oficial a Pekín, el jefe del gobierno finlandés puso de relieve la magnitud del mercado chino para las compañías de su país, describiéndolo como "un mercado de exportación significativo y el segundo socio comercial más relevante de la Unión Europea". Insistió en que la relación entre la UE y China debe regirse por la "reciprocidad y la igualdad de acceso al mercado", posicionando esa base como condición para el futuro desarrollo de las relaciones comerciales bilaterales.

Xi Jinping también se refirió durante el encuentro a la situación internacional, llamando a impulsar un escenario global multipolar con la participación activa de Europa. De acuerdo con lo publicado por Xinhua, Xi manifestó que la actual coyuntura de riesgos y desafíos requiere una respuesta coordinada de la comunidad internacional. “Los grandes países deben actuar como un buen ejemplo para promover la igualdad, respetar el Estado de derecho, buscar la cooperación y mantener la integridad”, declaró el presidente chino, según recogió la agencia estatal.

El gobierno de China, en voz de Xi, propuso fortalecer el sistema internacional bajo la centralidad de Naciones Unidas y un orden global cimentado en el Derecho Internacional. Indició que la cooperación establecida con Finlandia constituiría un modelo que podría ampliarse a toda Europa. En este contexto, sostuvo que "China y Europa son socios, no adversarios", y especificó que, en su opinión, “la cooperación entre China y Europa supera a la competencia, y sus puntos en común están por encima de sus diferencias”, consignó Xinhua.

La reunión entre Xi y Orpo se produce en un momento de redefinición de las relaciones internacionales europeas, marcado por una búsqueda de nuevos equilibrios dada la tensión estadounidense-europea, especialmente en relación con cuestiones estratégicas como Groenlandia. Según explicó Xinhua, la agenda de Pekín apunta a fortalecer los lazos institucionales con socios europeos como Finlandia, destacando áreas relacionadas con energía, tecnología e innovación aplicada, sectores que la administración china identifica como prioritarios para el crecimiento económico y la transición hacia modelos más sostenibles.

Orpo, según declaraciones recogidas por su equipo y difundidas en medios internacionales, remarcó la necesidad de continuar el diálogo franco con China sobre los retos del sistema basado en reglas y la evolución del comercio global. Al enfatizar el papel de China en el mercado internacional, defendió que la reciprocidad y el acceso equitativo sean principios rectores, punto esencial para las empresas finlandesas que buscan expandirse y competir en el contexto global.

Según reiteró la agencia Xinhua, Pekín promueve para sí la imagen de interlocutor fiable y dispuesto a fortalecer la cooperación con sus socios europeos. La visita del primer ministro finlandés refuerza una senda diplomática centrada en las oportunidades económicas y el diálogo multilateral, frente a la realidad de un mundo en que las alianzas comerciales y tecnológicas adquieren un peso creciente en la escena internacional.