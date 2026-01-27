Vox recurrirá ante el Supremo la regularización extraordinaria de migrantes: "El PSOE se está cargando España"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, subrayó el riesgo que, a su juicio, representa la regularización extraordinaria de migrantes para los servicios públicos y la economía nacional. Millán advirtió sobre la saturación de recursos y criticó tanto al Partido Socialista como al Partido Popular por su postura frente a la inmigración. El medio Europa Press informó que Vox presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto de regularización que el Consejo de Ministros planea aprobar, tras el acuerdo entre PSOE y Podemos.

Europa Press detalló que Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, anticipó que el recurso de su partido incluirá la solicitud de suspensión inmediata de cualquier actuación encaminada a regularizar de forma extraordinaria a ciudadanos extranjeros. Millán acusó al PSOE de “cargarse España”, motivados, según sus palabras, por el objetivo de mantener a Pedro Sánchez en la presidencia, mientras se desatiende a los ciudadanos españoles por priorizar políticas que, sostuvo, premian la ilegalidad y detraen fondos públicos de sectores como el transporte, la sanidad y la educación.

Millán afirmó en declaraciones recogidas por Europa Press que “el PSOE se está cargando España y todo con tal de que Sánchez permanezca un rato más en la Moncloa, mientras la ilegalidad se premia y a los españoles nos castigan con impuestos abusivos y en esto se gastan el dinero de todos los españoles, no se lo gastan en los trenes, en sanidad, en educación, se lo gastan en fomentar el efecto llamada y pagar el alquiler de la Moncloa a los socios del Gobierno”. Insistió en que Vox rechaza lo que considera una “invasión”, defendió la conservación de la identidad nacional y criticó abiertamente el papel del PP, al que responsabilizó por haber apoyado con anterioridad la tramitación para regularizar a medio millón de migrantes, según reportó Europa Press.

La líder parlamentaria de Vox argumentó que los problemas de vivienda, la presión sobre los servicios públicos y la inseguridad están, a su entender, agravándose en el actual contexto, haciendo insostenible la situación para el país. “España está en una situación límite, con unos servicios públicos que no soportan más tensión, con un problema de la vivienda tremendo, con un problema de inseguridad tremendo, en un país que no se puede permitir más inmigración, venga de donde venga y lleven el tiempo que lleven aquí”, declaró Millán, citada por Europa Press.

En la misma intervención, la portavoz de Vox criticó la postura del Partido Popular, calificando de incoherente su actuación en materia migratoria, aludiendo tanto al apoyo que brindaron en otras etapas a regularizaciones masivas como a los cambios de posición que atribuye a factores electorales y encuestas. Recordó que durante el gobierno de José María Aznar se llevó a cabo una de las regularizaciones de inmigrantes más amplias y que el actual PP votó a favor de iniciar trámites similares, pese a la oposición que ahora manifiestan, informó Europa Press.

La formación política, según el relato de Europa Press, defiende que los españoles y sus familias deben ser prioritarios en la asignación de recursos públicos. Millán cuestionó el “blanqueamiento” de políticas que, bajo su opinión, favorecen el efecto llamada e incentivan la llegada de migrantes, acusando al PP de contribuir a esta percepción social con su apoyo pasado a las regularizaciones.

Vox ratifica su postura en las instituciones y en los tribunales, al procurar frenar la iniciativa del Gobierno central mediante un recurso legal dirigido al Tribunal Supremo. La medida que impulsa el Gobierno, que cuenta con el respaldo de PSOE y Podemos, busca aprobar una regularización extraordinaria de ciudadanos extranjeros presentes en España, un tema que ha generado amplio debate y divide a distintos sectores políticos, según informa Europa Press.