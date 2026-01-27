Ucrania afirma que Orbán es una "amenaza" para Hungría y advierte de que responderá a las "hostilidades"

El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga, señaló que su país ya no echará mano de la “ignorancia” diplomática ante las declaraciones procedentes de Budapest y tomará medidas en caso de que continúen los mensajes considerados hostiles desde el Gobierno húngaro. Según reportó el digital European Pravda, Sibiga afirmó que Ucrania responderá de manera firme y proporcionada ante esas manifestaciones, situando al primer ministro Viktor Orbán en el centro de la controversia por su postura frente al conflicto y ante las próximas elecciones.

De acuerdo con European Pravda, el jefe de la diplomacia ucraniana calificó al líder húngaro de “amenaza para su pueblo” y lo acusó de instrumentalizar la guerra en Ucrania para obtener ventajas políticas de cara a los comicios legislativos previstos para el 12 de abril. Para Sibiga, el gobierno de Orbán emplea de forma recurrente una “retórica antiucraniana” que consigue posicionar a Ucrania como un elemento central en la campaña electoral húngara.

El medio europeo también consignó que Sibiga advierte que Kiev estudia medidas específicas tras las elecciones en Hungría y no descarta una reacción en caso de continuarse con las manifestaciones adversas por parte del gabinete de Viktor Orbán. El canciller explicó que la respuesta no sería automática ante todos los comentarios provenientes desde Budapest y que el gobierno ucraniano ha demostrado estar preparado para actuar cuando lo considera necesario.

En declaraciones para European Pravda, Sibiga consideró que Orbán constituye en este momento el principal factor que detiene la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Según el ministro ucraniano, el primer ministro húngaro obstaculiza no solo el acercamiento de Ucrania al bloque europeo, sino también la integración de parte del pueblo húngaro de la región ucraniana de Transcarpacia, compuesta en gran medida por población de origen húngaro.

Frente a las restricciones en el proceso de integración europea, el ministro ucraniano se mostró dispuesto a esperar cambios tras las elecciones, manteniendo como prioridad lograr el voto favorable de Hungría para poder avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea. Sibiga recalcó que tras los comicios observarán de qué manera se puede superar el veto húngaro y mencionó que la situación en Transcarpacia constituye un elemento de especial sensibilidad en la relación bilateral.

Mientras tanto, según informó European Pravda, el gobierno de Hungría convocó al embajador ucraniano en Budapest. El Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro, liderado por Peter Szijjarto, transmitió a la legación diplomática ucraniana su descontento ante lo que calificó como supuestas “interferencias” de Kiev en los comicios nacionales del próximo abril.

Szijjarto declaró que su gobierno no tolerará ningún intento extranjero de influir en el proceso electoral o de favorecer al Partido TISZA, fuerza opositora encabezada por Peter Magyar, quien actualmente ocupa un escaño en el Parlamento Europeo y, según los sondeos recogidos en European Pravda, representa una posible amenaza a la hegemonía del Fidesz de Orbán, en el poder desde 2010.

El ministro húngaro señaló de manera directa al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y a los representantes de su gabinete, a quienes acusó de emprender “una campaña de injerencia abierta, descara y agresiva” en apoyo a Magyar y su partido. Szijjarto enfatizó que la toma de decisiones cruciales en torno al futuro del país compete exclusivamente a los ciudadanos húngaros y aseveró que su gobierno defenderá la soberanía nacional por todos los medios necesarios.

European Pravda destacó que las tensiones entre Kiev y Budapest crecen a medida que se aproxima la fecha de las elecciones legislativas húngaras y conforme aumentan los cruces de declaraciones por la posición de Hungría respecto a Ucrania y su integración en la Unión Europea, así como por la situación de las minorías étnicas en las regiones fronterizas.

El contexto político establecido por los próximos comicios y la participación del partido TISZA marcan un escenario en el que las relaciones diplomáticas entre Ucrania y Hungría se mantienen sujetas a tensiones, con ambas partes lanzando acusaciones de interferencias y adoptando posturas que impactan directamente en el avance de Ucrania hacia los organismos europeos y el futuro de la cooperación bilateral, según detalló European Pravda.