PP-A garantiza "protección" de Junta a agricultores y ganaderos ante la "incertidumbre" por Mercosur

El compromiso público del Partido Popular de Andalucía de respaldar las movilizaciones agrarias ha sido ratificado antes de las concentraciones previstas para este jueves, según reportó el medio. El vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del PP-A, José Carlos Álvarez, afirmó que la Junta andaluza mantendrá su apoyo al sector primario en medio de la inquietud generada por el posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, al señalar que “no se puede avanzar si no se protege lo nuestro”. Álvarez declaró que cualquier tratado comercial debe incluir garantías reales para que agricultores y ganaderos de la región puedan competir en igualdad de condiciones, y transmitió que el Ejecutivo autonómico respalda las protestas convocadas por el sector.

Tal como informó la fuente, el PP-A vinculó este respaldo al contexto europeo actual, marcado por el debate en torno al acuerdo UE-Mercosur, enfatizando que dicho pacto no podrá aplicarse mientras no existan mecanismos efectivos de protección para los productores locales. El partido sostiene que estos mecanismos resultan indispensables para evitar una competencia desleal y salvaguardar los intereses del sector rural andaluz.

Según el comunicado emitido y recogido por la fuente, el representante popular indicó que la posición de Andalucía es “clara y coherente” respecto a la defensa del campo. José Carlos Álvarez insistió en la necesidad de que cualquier acuerdo internacional, incluido el de Mercosur, incorpore cláusulas de defensa y salvaguarda que permitan mantener la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería en la comunidad.

El medio detalló que Álvarez subrayó la importancia del diálogo permanente con el sector agrario. Recalcó que el gobierno de Juanma Moreno ha impulsado, desde el inicio de la legislatura, una política de proximidad basada en el contacto continuo con las organizaciones agrarias, la escucha de sus demandas y la planificación conjunta de las acciones necesarias. Según sus declaraciones, “Andalucía entiende la preocupación del sector porque conoce el campo, vive el campo y gobierna para el campo”.

Asimismo, el vicesecretario destacó el valor de la gestión llevada a cabo por el Ejecutivo andaluz, al considerarla una garantía de confianza y estabilidad para el mundo rural, en contraste con la incertidumbre alimentada por las negociaciones internacionales. El comunicado recogido por la fuente subraya que el diálogo y la gestión útil constituyen dos pilares fundamentales de la relación entre la administración autonómica y el sector primario, permitiendo anticipar y planificar respuestas ante posibles escenarios adversos o transformaciones derivadas de acuerdos comerciales.

El PP-A hizo hincapié en que el respaldo institucional a las demandas del campo no es nuevo, sino que se ha mantenido desde el inicio del mandato. La fuente señaló que este apoyo se evidencia en la participación del partido en las concentraciones, así como en el compromiso público de trabajar conjuntamente con los agentes implicados para defender al sector andaluz de las consecuencias de acuerdos internacionales que no contemplen las exigencias del territorio.

Además, el mensaje institucional recogido por la fuente remarcó que la defensa del sector primario andaluz se ejerce no solo mediante toma de posición sino mediante hechos concretos, en el marco de una política agraria que prioriza la protección y el desarrollo sostenible del campo frente a los retos que plantean tanto la normativa europea como los tratados extracomunitarios en negociación.