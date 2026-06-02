Bolivia gestiona la "salida inmediata" de extranjeros por "injerencia" en los conflictos

La Paz, 2 jun (EFE).- El Gobierno de Bolivia informó este martes que gestiona la salida de extranjeros que han sido identificados en las protestas que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que, según las autoridades, constituyen una prueba de que existe un "proceso de desestabilización" de la democracia mediante la "injerencia" externa.

El canciller Fernando Aramayo mencionó que, junto con el Ministerio de Gobierno (Interior), se pudo establecer que algunos "activistas" ingresaron al país en las últimas semanas con visa de turista para posteriormente realizar "acciones de injerencia en la política nacional", por lo que "se han aplicado los mecanismos para solicitar la salida inmediata" de estas personas.

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"Esta es la prueba más clara de que este es un proceso de desestabilización de nuestra democracia. ¿Qué tendría que hacer un funcionario extranjero azuzando a nuestra población y queriendo atizar aún más un escenario de polarización?", cuestionó Aramayo en una declaración a los medios.

Asimismo, objetó que los sindicatos que desde principios de mayo realizan protestas y bloqueos de carreteras permitan la participación de "actores extranjeros" en sus asambleas y reuniones.

"¿Cuál es la intención de dar espacio y cabida a estos actores extranjeros que están viniendo a dañar nuestra democracia? Hablamos tanto de soberanía y les estamos dando palestra para que vengan y dañen nuestra soberanía y nuestra política interior”, reflexionó Aramayo.

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Aramayo aludió así a la participación del político argentino Sebastián Copello, del Partido Obrero - Frente de Izquierda en la reunión de la Central Obrera Boliviana (COB) que el domingo decidió rechazar el diálogo con el Gobierno e insistir en la renuncia de Paz.

A finales de mayo, la Cancillería boliviana también rechazó la presencia y participación de la política argentina de izquierda Mercedes Trimarchi, vinculada a la agrupación Izquierda Socialista, en las protestas en el país.

En un mitin en El Alto, ciudad vecina de La Paz, Trimarchi sostuvo el pasado martes que los movilizados son un "faro porque han logrado en seis meses poner en jaque a un Gobierno como el de Rodrigo Paz, un Gobierno derechista que viene a quitar todos los derechos".

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Estas declaraciones generaron el reclamo de las autoridades bolivianas, por lo que Trimarchi tuvo que abandonar el país.

Las protestas y bloqueos de caminos en Bolivia son liderados por sectores campesinos del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia de Paz como su “única” demanda.

Los cortes de rutas se extendieron en las últimas semanas a siete de las nueve regiones de Bolivia y ocasionan escasez de combustibles, alimentos y medicinas. EFE