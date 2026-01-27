Agencias

Luitingo responde a Jessica Bueno y desvela qué opina de su nuevo novio: "Lo conozco hace muchísimo tiempo"

Mientras Jessica Bueno consolida a pasos agigantados su historia de amor con el músico Roberto Mendoza aunque asegure que va "con pies de plomo" porque no quiere "repetir los mismos errores del pasado", Luitingo disfruta de su nueva relación lejos de los focos. Y aunque llevan juntos desde el pasado verano, el cantante de 'Operación Camarón' prefiere que continúe siendo una chica anónima y se resiste a presentarla públicamente, aunque dejando claro que lo suyo va muy en serio su novia le ha acompañado por primera vez a un evento público, el estreno del corto 'Dopamina Zero' de Juan José Ballesta en Madrid.

Una reaparición en la que el artista ha bromeado con sus comentadas declaraciones de hace unos días cuando Europa Press le preguntó por la nueva ilusión de Jessica, que al igual que Kiko Rivera y él se dedica al mundo de la música. Y tras ironizar con que los 'hombres de la vida' de la modelo podían montar "la banda de los aristogatos", ahora ha apuntado entre risas que mejor crear "los Power Rangers".

"Ya sabéis que yo no digo nada, a todo el mundo les deseo que estén felices, que estén bien. Yo estoy en un momento de mi vida muy bonito, cantando, componiendo. Ahora el viernes sacamos el estreno de 'Dos Gatos', el nuevo single, que es letra de mi hermano Emilio, y la verdad es que estoy muy contento y que haya mucha paz en el mundo, que hace falta" ha añadido ya en serio, dejando claro que a pesar de que no tienen ningún tipo de contacto, le desea lo mejor a la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' cuando está a punto de cumplirse un año de su ruptura.

¿Comparte la opinión de Jessica de que su historia de amor pudo ser un error? Como confiesa, "cada uno opina. Para algunos fue aprendizaje y para otros... Cada vez que digo algo suenan las alarmas por todos lados, como las tentaciones. Así que nada, yo pienso que la vida es una cadena de aprendizaje y ya está. Y se vive en momentos, se viven cosas que, bueno, pues ya está. La vida viene como viene. Si supiéramos la vida, no estaríamos aquí. A lo mejor estaríamos en otro lado".

Su relación ya es cosa del pasado, y como asegura se alegra de ver a la modelo feliz al lado de Roberto, al que ha dedicado unas bonitas palabras: "Bueno, es un pedazo de músico, coño. Yo lo conozco desde hace mucho... Lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Tampoco conozco al chaval personalmente, ni me meto en nada. Es un profesional porque tiene su repercusión, su música ahí y ya está". Sin embargo, tiene claro que no haría un dúo con él porque, entre risas y en sus propias palabras, "desde que se han separado Andy y Lucas ya no creo en los dúos".

