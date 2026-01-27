'La caza del jabalí', obra maestra de Rubens, beneficiaria del Fondo de Restauración de Museos de TEFAF 2026

Entre los aspectos técnicos detectados que afectan la calidad visual de la obra ‘La caza del jabalí’, expertos identificaron numerosas y compactas capas de barniz con tonalidad amarilla aplicadas probablemente en el siglo XIX. Según la información proporcionada por The European Fine Art Foundation (TEFAF), esta superficie alterada atenúa la gama cromática original que Peter Paul Rubens imprimió a su pintura. El estado actual de la obra ha impulsado que la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde sea seleccionada como receptora del Fondo de Restauración de Museos de TEFAF (TMRF), lo que permitirá realizar una rehabilitación completa de este trabajo considerado esencial dentro del recorrido creativo del artista flamenco.

De acuerdo con TEFAF, la restauración se desarrollará en el marco de un programa de investigación y exhibición que abarca cuatro años, circunscrito a las piezas que Rubens realizó en Dresde, cuyo conjunto roza las 40 obras. Las labores incluyen la colaboración directa de la Academia de Bellas Artes de Dresde, el Museo Real de Bellas Artes de Amberes (KMSKA) y el grupo AXIS de la Universidad de Amberes. El medio detalló que este proyecto busca no solo la conservación, sino la exploración pormenorizada de la técnica original y las modificaciones experimentadas a lo largo del tiempo.

El director general de las Colecciones Estatales de Arte de Dresde, Bernd Ebert, explicó el inusual recorrido del lienzo: “La especial importancia de 'La caza del jabalí' de Dresde se desprende de los anteriores propietarios del cuadro: Peter Paul Rubens lo pintó para sí mismo, sin encargo alguno. Años más tarde, la vendió al duque de Buckingham y, posteriormente, pasó a formar parte de la colección imperial de Praga, antes de que el rey Augusto III la adquiriera para Dresde en 1749. Esta importante obra de la Galería de Pinturas de los Antiguos Maestros necesita ser restaurada para que su gran calidad pueda volver a apreciarse. Estamos muy agradecidos al Fondo de Restauración de Museos de la TEFAF por su generoso apoyo.” Estas declaraciones, recogidas por TEFAF, ponen de relieve el valor patrimonial que se asigna al cuadro tanto por su autoría como por el periplo internacional registrado desde el siglo XVII.

TEFAF puntualizó que los análisis de imagen han puesto de manifiesto la existencia de una ampliación en la pintura, bajo la cual no continúa el diseño primigenio. Surgieron interrogantes sobre el momento de realización de esa extensión y la identidad de su autor. Los primeros estudios sugieren la posibilidad de que dicha intervención hubiera tenido lugar con la supervisión directa de Rubens, aunque la investigación en curso verifica si miembros de su círculo, entre los que destacan Jan Wildens, Lucas van Uden o Anthony van Dyck, participaron en el añadido. Estas cuestiones técnicas forman una de las líneas principales de indagación en el proceso iniciado tras la concesión del fondo.

El medio informó también sobre la proyección internacional del trabajo, en tanto la restauración coincide con iniciativas públicas y científicas que buscan dar nuevos enfoques a las grandes obras del Barroco europeo. Dentro de TEFAF Maastricht 2026, la fundación ha confirmado asociaciones con instituciones como la Kunsthaus de Zürich, el Centraal Museum de Utrecht, el Fondo Príncipe Claus y la Fundación Rey Balduino, entidades que participarán activamente en exposiciones temáticas con obras prestadas de sus acervos durante la feria artística.

Por otra parte, TEFAF detalló la celebración de la tercera cumbre de la organización, agendada el 16 de marzo de 2026 dentro del marco de TEFAF Maastricht y realizada en colaboración con la Comisión Neerlandesa para la UNESCO. El eje temático de este encuentro, titulado 'Más allá del impacto económico', se centrará en discutir las dimensiones sociales, culturales y sanitarias de las artes, y en analizar cómo estas variables condicionan el diseño y la orientación de las políticas públicas en los Países Bajos y a escala global. El acto incluirá la publicación del informe de Deloitte TEFAF sobre el impacto económico generado por TEFAF Maastricht en la región, que desarrolla estadísticas sobre creación de empleo, inversión y actividad económica a largo plazo, además de propiciar un debate sobre el valor de la cultura más allá de las cifras financieras, según publicó TEFAF.

A lo largo del proceso, se espera que la restauración de ‘La caza del jabalí’ no solo permita recuperar la intensidad visual original, sino que también contribuya a aclarar detalles históricos y autorales hasta ahora inciertos. El fondo de restauración de TEFAF persigue con este apoyo fortalecer el conocimiento sobre la obra y su entorno, consolidando así el patrimonio artístico europeo y el papel de la investigación interdisciplinar en su preservación, según consignó el medio especializado.