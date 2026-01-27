GAES lanza una campaña por la adaptación y el acompañamiento de las personas con problemas de audición

Varios testimonios recogidos en la nueva iniciativa de GAES muestran cómo la reconexión con el entorno se convierte en un momento impactante cuando las personas con dificultades auditivas logran recuperar su capacidad para escuchar. El denominado ‘efecto wow’ se experimenta cuando los participantes, que no sabían previamente de su inclusión en la campaña, prueban por primera vez los audífonos Ampli-Minis y perciben mejoras inmediatas en su audición. El acto, según detalló Europa Press, incluyó experiencias reales de pacientes que, tras años de dificultades, evidencian el impacto emocional y social de volver a oír claramente a sus familiares, como nietos e hijos.

La compañía ha hecho pública esta campaña bajo el nombre ‘The special test Rooms’, enfocada en la importancia de la adaptación y el acompañamiento para quienes sufren pérdida auditiva. Según informó Europa Press, el nuevo spot televisivo presentado el martes resalta el papel central que desempeñan tanto los profesionales de la salud auditiva como el entorno familiar, elementos que pueden marcar la diferencia frente al riesgo de aislamiento social de estas personas. El apoyo familiar y profesional se perfila como clave no solo durante el proceso de diagnóstico y adaptación, sino también en el día a día, dada la tendencia social a minimizar o invisibilizar este tipo de problemas.

Europa Press consignó que los testimonios recogidos en el marco de la campaña reflejan frases como “Oigo, pero no entiendo bien”, “siempre me han de repetir las cosas” o “lo que echo de menos es la conexión con las personas”, lo que evidencia las barreras comunicativas y emocionales ligadas a la pérdida auditiva. GAES subraya la función crucial del médico y del especialista en otorrinolaringología en la ayuda al paciente, pero enfatiza que el acompañamiento cotidiano corresponde a los familiares, quienes contribuyen a detectar los primeros síntomas y a alentar el inicio de un tratamiento.

La compañía destaca la baja visibilidad de los problemas auditivos y señala que, mientras más del 12,3 por ciento de la población adulta en España presenta algún grado de pérdida de audición, solo un 39 por ciento de quienes la padecen usa audífonos, según informó Europa Press. Además, remarca la diferencia cultural entre el abordaje de dificultades visuales y auditivas: mientras es común recurrir a gafas ante problemas de visión, no ocurre lo mismo con los audífonos, pues existen barreras sociales y personales que hacen que la adaptación tarde más tiempo.

La presentación de la campaña contó con la intervención del cineasta y humorista José Corbacho, quien relató su experiencia personal al notar la pérdida de audición, primero al no captar completamente conversaciones cotidianas y más tarde cuando su entorno detectó su necesidad de aumentar el volumen del televisor. De acuerdo con Europa Press, Corbacho mencionó el miedo al aislamiento y la incomodidad de pedir constantemente que repitieran las palabras, una situación que, según relató, acababa favoreciendo cierto retraimiento y desconexión social.

El humorista comparó el estigma que todavía rodea los audífonos con la normalización de otros dispositivos médicos y subrayó la relevancia de tratar la salud auditiva de forma preventiva. Corbacho relató que al comenzar a utilizar audífonos descubrió “la cantidad de cosas que no oía” y reconoció que durante largo tiempo no solo había perdido audición, sino también la comprensión, produciéndose así una desconexión progresiva de su entorno social y familiar. Compartió que volver a oír significó para él recuperar las conversaciones y la conexión con las personas.

Europa Press detalló que la campaña de GAES incorpora dos anuncios en los que personas reales prueban los nuevos audífonos Ampli-Minis, dispositivos de tamaño mínimo y aspecto casi invisible que facilitan a los usuarios la recuperación de la audición y, con ello, la inclusión social. La compañía también puso en valor el trabajo de los audioprotesistas, quienes ofrecen atención personalizada tanto a nivel técnico como humano, proporcionando orientación desde las primeras señales de cambios auditivos hasta la elección del dispositivo adecuado.

El tiempo habitual entre la aparición de los primeros síntomas y la decisión de iniciar un tratamiento puede resultar extenso, detalló Europa Press a partir de declaraciones de la audioprotesista de GAES, Esther Zaballos. No actuar a tiempo incrementa la probabilidad de que las consecuencias de la pérdida auditiva se acentúen, como dificultades para comprender conversaciones, necesidad de subir el volumen de aparatos electrónicos, o la presencia recurrente de zumbidos o pitidos en los oídos.

El director de marketing de GAES, Carlos García Trillo, explicó a Europa Press que el asesoramiento profesional resulta útil tanto para quienes ya sospechan que tienen un problema auditivo como para quienes apenas notan ligeros cambios o buscan prevenir. El 96 por ciento de los usuarios, según cifras compartidas por la empresa y recogidas por Europa Press, afirma que los audífonos mejoran su calidad de vida de forma decisiva. Esta valoración respalda la necesidad de mayor concienciación social, seguimiento familiar y soporte profesional en el tratamiento de los problemas auditivos.