El Trofeo Princesa Sofía de vela estrenará nuevos formatos de competición en el camino hacia Los Angeles 2028

La 55 edición del Trofeo Princesa Sofía de vela, que se disputará del 27 de marzo al 4 de abril en aguas de la bahía de Palma, estrenará la temporada 2026 del Sailing Grand Slam, el circuito que reúne a las citas multiclase de formato olímpico más icónicas del mundo y que será banco de pruebas

Según indicaron desde la organización de la regata este martes en nota de prensa, el evento está abierto a las diez disciplinas de vela que competirán por la gloria en Los Ángeles 2028, y reunirá a especialistas de las categorías femeninas ILCA 6, 49er FX, iQFOiL y Formula Kite; las masculinas ILCA 7, 49er, iQFOiL y Formula Kite; y las mixtas 470 Mixed y Nacra 17. A falta de exactamente dos meses para su inicio, cerca de 350 equipos de 49 países ya han realizado su preinscripción.

Además, como primera gran regata de clases olímpicas del año, el Princesa Sofía ha sido elegida para poner a prueba varios cambios propuestos por World Sailing para incrementar la emoción y el atractivo de la vela en los próximos Juegos de Los Angeles.

"Los cambios afectarán a los tiempos de competición y especialmente al formato de las Medal Races ya que todas las clases disputarán dos finales en lugar de una, salvo los Formula Kite y los iQFOiL, que seguirán con una configuración similar a la de la pasada edición. El objetivo es conseguir que cualquiera de los equipos que lleguen a la Medal Race tenga opciones reales de optar a una medalla", detalla Ferran Muniesa, director técnico del evento.

Otra novedad de esta edición tiene que ver con su organización ya que será la primera bajo la batuta de la Fundación Bahía Activa, creada por el Real Club Náutico de Palma (RCNP), el Club Náutic Arenal (CNA), el Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP) y la Federación Balear de Vela (FBV).

"La colaboración siempre ha sido una seña de identidad del Sofía, un ingrediente imprescindible en su crecimiento y un factor clave de su éxito. Para la FBV es una satisfacción comprobar cómo los tres clubes y la federación trabajan unidos en un proyecto que promueve de manera tan excepcional los valores del deporte y promociona Mallorca como destino ideal para la organización de grandes eventos internacionales", apunta Cati Darder, presidenta de la FBV.