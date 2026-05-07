Las lluvias y tormentas pondrán hoy en aviso a 15 CCAA, con aviso naranja en Alicante y Valencia

Las lluvias y tormentas pondrán este jueves en aviso a 15 comunidades autónomas (CCAA), en un día en el que Alicante y Valencia estarán en aviso naranja (importante) por precipitaciones y tendrán además avisos por tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, habrá avisos por lluvias y tormentas en Almería, Granada y Jaén; Teruel y Zaragoza; Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa; Litoral cántabro, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro; Burgos, Segovia y Soria; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara; Barcelona, Girona y Lleida; y Lugo.

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A su vez, también se registrarán avisos por el mismo motivo en el Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; Ribera del Ebro de La Rioja y la Ibérica riojana; Navarra y Castellón.

Asimismo, los avisos sólo por lluvias se darán en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; y sólo por tormentas en Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Toledo; Palencia y Valladolid.

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AEMET ha previsto para este jueves una situación de inestabilidad en la mayor parte de España, con cielos nubosos o cubiertos desde primeras horas en regiones del norte peninsular, así como del sureste y de Baleares, donde se prevén precipitaciones desde la mañana.

En el resto del país, señala que al principio de la jornada habrá en líneas generales cielos poco nubosos o con intervalos. Sin embargo, a lo largo del día aumentará la nubosidad, que dejará chubascos y tormentas. Éstas irán localmente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento y acabarán afectando a la mayor parte del territorio exceptuando al tercio suroeste.

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Por zonas, el organismo estatal prevé que los chubascos y tormentas sean fuertes en amplias zonas de Baleares y de los tercios norte y este peninsulares, así como del centro. Asimismo, cree que es probable que sean muy fuertes y dejen acumulados importantes a lo largo del día en el entorno del cabo de la Nao, con menor probabilidad en Baleares.

Por otro lado, el pronóstico también recoge nevadas en el Pirineo por encima de 2.000 metros (m) y heladas débiles en montañas del norte. Además, indica que habrá bancos de niebla matinales en el norte y sierras del sureste peninsular. En lo que respecta a Canarias, se prevé predominio de cielos nubosos con chubascos en las islas montañosas, que podrán ser persistentes en La Palma, y cielos poco nubosos en el resto.

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En lo que respecta a las temperaturas, AEMET ha avanzado que las máximas descenderán en los archipiélagos, áreas mediterráneas y cuadrante sureste peninsular. Por otro lado, aumentarán en el cuadrante noroeste, centro norte y área pirenaica. De acuerdo con la predicción, éstos podrán ser notables en el Cantábrico oriental y los descensos en puntos del interior sureste.

De forma paralela, en las mínimas predominarán los descensos en Canarias y el Cantábrico y los aumentos en el interior peninsular, con pocos cambios en el resto. Por lo demás, el organismo estatal ha señalado que mañana soplará moderado el viento del nordeste y este en Canarias, Baleares y litorales del Levante y Cantábrico, del norte en los de Galicia y del oeste en regiones de Andalucía occidental. En el resto del país, habrá viento flojo predominado las componentes este y sur en el tercio oriental y las oeste y sur en el resto.

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