El mexicano Pato O'Ward lamenta que México no esté en el calendario de la IndyCar en 2026

Durante una conferencia de prensa realizada en Indianápolis como parte del día de medios de la IndyCar, el piloto mexicano Pato O'Ward manifestó que sigue aguardando la posibilidad de ver en el calendario de la categoría una competición en tierras mexicanas, ya sea en Ciudad de México, Monterrey o cualquier otra ciudad del país. O'Ward resaltó su deseo de que este objetivo se concrete antes del 2027, llamando la atención sobre la ausencia de pruebas en México dentro de la próxima temporada, pese al interés del público y de miembros de la serie. Según detalló la agencia EFE, el corredor expresó su decepción debido a que, de momento, los aficionados mexicanos solo contarán con el Gran Premio de Arlington, que tendrá lugar en Texas a poco más de 500 kilómetros de la frontera.

De acuerdo con lo publicado por EFE, el Autódromo Hermanos Rodríguez, habitual sede en Ciudad de México, quedó excluido del calendario de la IndyCar para la temporada de 2026. El motivo de esta decisión reside en la coincidencia de fechas con la organización del Mundial de Fútbol de ese año, del que México es uno de los países anfitriones junto con Canadá y Estados Unidos. La planificación del torneo impidió que la prueba automovilística pudiera programarse en el país azteca. O'Ward lamentó esta circunstancia y mostró su esperanza de que en las siguientes temporadas se concrete una cita, ya que considera que los seguidores mexicanos buscan una carrera propia en el calendario.

Durante su intervención, el piloto de Arrow McLaren también se refirió a sus expectativas para la nueva campaña de la IndyCar, subrayando la elevada competitividad del campeonato. Informó que para poder luchar por el título debe evitar errores y mantener un alto rendimiento en cada carrera, sobre todo debido al nivel demostrado por Alex Palou, el español que se coronó campeón en la pasada edición. “Seguimos diciendo que no puede subir el listón del año pasado. No tengo ni idea de cómo lo hará. Si lo hace, creo que todos estamos perdidos. Tenemos que seguir intentándolo, seguir adelante y ver cómo podemos reducir un poco el ritmo. Ha sido demasiado fácil para él”, expresó O'Ward según consignó EFE.

El mexicano finalizó la temporada anterior de la IndyCar en segunda posición del campeonato, sumando 515 puntos y consiguiendo dos victorias, según reportó EFE. Alex Palou encabezó la clasificación con 711 puntos y ocho victorias, consolidándose como el principal candidato para reeditar el título. O'Ward identificó tanto al piloto catalán como a la escudería Ganassi entre los favoritos, mencionando que han hecho parecer el certamen más accesible de lo que realmente es y remarcó la exigencia de no cometer ningún error, ya que cualquier desliz podría apartarlo de la lucha por el campeonato: “No podemos permitirnos pequeños deslices”.

Para la temporada en curso, la IndyCar tiene previsto celebrar 17 pruebas, todas ellas en territorio estadounidense. El calendario, según lo indicado por EFE, dará inicio el 1 de marzo en San Petersburgo, Florida, y concluirá el 6 de septiembre en el circuito de Laguna Seca, en Monterey, California. Dada la cercanía geográfica, el Gran Premio de Arlington en Texas se presenta como la alternativa más próxima para el público mexicano que desea seguir de cerca la competición en vivo, aunque O'Ward insistió en su interés por ver muy pronto una fecha de la IndyCar en México.

Tanto la exclusión del Autódromo Hermanos Rodríguez como la elección de nuevas sedes forman parte del diseño del calendario para ajustar la temporada a otras grandes competiciones deportivas internacionales, una práctica habitual según explicó EFE. Mientras tanto, O'Ward encara el nuevo desafío con la ambición de superar su desempeño previo y mantener la regularidad necesaria para competir al más alto nivel frente a escuderías como Ganassi y rivales directos como Palou, quien hasta ahora ha impuesto un ritmo inalcanzable para gran parte de la parrilla.