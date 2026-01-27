Craviotto presenta el documental 'La ruta del primer kayak': "Me vino muy bien, lo necesitaba sin saberlo"

El viaje a Groenlandia para documentar los orígenes del kayak representó un cambio personal fuerte para Saúl Craviotto, según explicó el propio deportista durante la presentación del documental “La ruta del primer kayak” en Madrid. Durante cinco días, alejado de la rutina competitiva y de las exigencias tecnológicas, Craviotto se sumergió en la cultura inuit, experimentando las condiciones y motivaciones originales de los primeros kayakistas hace más de cuatro mil años. La experiencia, según relató el atleta, le sirvió para reconectar consigo mismo tras un período dominado por la presión, la ansiedad y el nerviosismo. El medio Europa Press detalló que Craviotto señaló: “Me vino muy bien a nivel mental. Sin saberlo, lo necesitaba”.

La presentación, que tuvo lugar en Roman Brands House y estuvo acompañada por la marca Seiko, permitió a Craviotto compartir sus motivaciones y el impacto de la travesía tanto en su vida personal como deportiva. Según informó Europa Press, el piragüista más laureado en la historia olímpica de España, con seis preseas en los Juegos, relató que la propuesta de realizar esta aventura surgió tras su participación en París, cuando buscaba un nuevo reto que le permitiera alejarse de la rutina tras la acumulación de estrés y responsabilidades de la alta competencia. El documental, cuyo lanzamiento está previsto para este miércoles en las redes sociales de Seiko, recoge su viaje a través de glaciares, paisajes árticos y enormes icebergs, situándolo de lleno en las raíces y la esencia de su disciplina.

La actividad representó para Craviotto un contraste marcado respecto a su habitual entorno de entrenamiento y competición. El deportista explicó que, mientras en su día a día está rodeado de tecnología, la cultura inuit hace uso del kayak como un elemento esencial de supervivencia, lo que le llevó a reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre su quehacer diario y el de quienes, en el pasado, dependían del kayak para cazar focas. “Yo intento ser el más rápido, ellos lo usan para sobrevivir. La esencia y las herramientas son las mismas”, expresó, según consignó Europa Press.

Durante su estancia en Groenlandia, Craviotto apreció la falta de comunicación tecnológica y la tranquilidad asociada a la vida en un entorno tan remoto. Europa Press reportó que el atleta describió así su experiencia: “Estar cinco días sin teléfono móvil, esa paz, me hizo poner los pies en el suelo y conectar conmigo mismo otra vez”. Añadió que estar en Groenlandia le permitió alejarse del estrés diario y comprender la importancia de detenerse y reevaluar sus prioridades.

Craviotto también relató detalles sobre las condiciones físicas y climáticas del viaje. Expuso que, a pesar de las bajas temperaturas propias del Ártico, en determinados momentos sintió más calor que frío al remar, algo que le sorprendió. Compartió una vivencia personal: “He pasado más frío en España alguna vez. En el agua navegando, incluso, pasé bastante calor”. La experiencia del silencio y la calma en mitad de la naturaleza le resultó significativa: “No había ruido, solo el de la proa del kayak rompiendo el hielo y la pala. Era un silencio mágico”.

La isla de Groenlandia impactó a Craviotto tanto por sus dimensiones como por su baja densidad de población. Según Europa Press, comentó que el territorio tiene la extensión de la isla más grande del mundo y un número de habitantes semejante al del municipio madrileño de Aranjuez. Además, estableció una comparación con el paisaje asturiano al sugerir que ciertos parajes le recordaban a los Lagos de Covadonga. Sobre posibles implicancias políticas o geoestratégicas referentes a la soberanía de Groenlandia y su situación con respecto a Dinamarca y los intereses estadounidenses, Craviotto prefirió abstenerse de opinar. Expresó su deseo de que esos espacios naturales permanezcan protegidos y libres de intervenciones nocivas.

Al margen de la aventura, el piragüista abordó el tema de su carrera profesional y el futuro en el deporte tras mencionar la próxima edición de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Manifestó ante los medios que no tiene planes a largo plazo definidos y que medita su continuidad en la competición constantemente. "Mis retos ya no son a largo plazo, ya veremos, pronto veremos", declaró. Explicó que desde hace tiempo reflexiona sobre su retirada del deporte de alto nivel y que cuenta con un plan alternativo, tras aprobar las oposiciones a la Policía, para asegurar una transición segura y sin agobios tras el final de su etapa en el piragüismo profesional, según destacó Europa Press. “Aprobé la oposición de Policía y no me he estancado, tengo un Plan B para el día después y poder llevar tu carrera con más determinación, sin agobiarte”, manifestó.

Durante la presentación, Tomomi Sato, gerente de marca de Seiko, ofreció detalles sobre el origen del proyecto documental. Europa Press recogió que la grabación se efectuó en mayo y coincidió con el sexagésimo aniversario del modelo Diver de Seiko, un reloj ideado para soportar condiciones extremas y que, según Sato, comparte la filosofía de superación y búsqueda continua que caracteriza tanto a la marca como a Craviotto. “En esos 60 años hemos luchado para mejorar esos relojes, resistencia al agua, precisión, golpes…”, detalló Sato ante los asistentes. La ejecutiva subrayó el propósito del documental de mostrar una faceta distinta de Craviotto, alejada de la presión de la élite deportiva.

El documental “La ruta del primer kayak” muestra imágenes inéditas del viaje y busca proyectar la esencia y los orígenes del piragüismo, a través de la mirada del deportista español. La pieza podrá verse próximamente a través de las plataformas digitales de Seiko, según anunció el medio Europa Press.