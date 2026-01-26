Trump envía al "zar de las fronteras" a Minnesota tras la muerte de Pretti, tiroteado por un agente federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que sostuvo una conversación telefónica con Tim Walz, gobernador de Minnesota, para coordinar acciones tras el fallecimiento de Alex Pretti durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis. Trump señaló que el gobernador lo contactó para solicitar colaboración y enfatizó que ambos mantienen una postura alineada en cuanto a la intervención federal en la situación estatal, detalló el medio consultado.

Según publicó la fuente original, Trump anunció que Tom Homan, conocido por su gestión en materia de seguridad fronteriza, asumirá la coordinación de las operaciones federales en Minnesota. Homan, que aún no había ejercido labores en esa región, será responsable de la dirección de las actividades del ICE y de las investigaciones ligadas a fraude, las cuales, según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, han causado el "robo de miles de millones de dólares de los contribuyentes". Leavitt explicó en sus mensajes oficiales que también supervisará la respuesta federal en relación a las recientes manifestaciones y la creciente tensión social derivada del operativo que terminó con la muerte de Pretti.

El periodista de la fuente consignó que la decisión de desplegar a Homan como “zar de las fronteras” se produce después de incidentes adicionales, como la muerte de Reneé Good el 7 de enero, también durante una intervención federal, y la reciente detención de un menor de cinco años durante protestas comunitarias. Estos hechos intensificaron las protestas y llevaron a que tanto autoridades municipales como estatales demandaran el retiro de fuerzas federales adicionales y el cese de lo que denominaron “ocupación”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, expresó en declaraciones recogidas por el medio que el nombramiento de Homan representa un avance hacia el restablecimiento del orden y la responsabilidad en Minneapolis. Noem destacó la colaboración mantenida con Homan durante el último año y subrayó la importancia de su experiencia en investigaciones a gran escala y en la identificación de amenazas a la seguridad pública, haciendo especial hincapié en la necesidad de sacar de las calles a “inmigrantes ilegales delincuentes violentos”.

En relación con el comunicado presidencial, Trump elogió los resultados obtenidos por fuerzas federales en ciudades como Washington, D.C., Memphis, Nueva Orleans y Louisiana, argumentando que estas intervenciones lograron frenar escaladas de violencia en otros contextos. Según detalló el presidente en redes sociales, el gobernador Walz se mostró “muy contento” con el envío de Homan a Minnesota.

El fallecimiento de Alex Pretti, enfermero de profesión, ocurrió el sábado pasado durante un intento de arresto por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza que participaba en una operación del ICE en el centro de Minneapolis. El episodio motivó movilizaciones de protesta y reactivó los debates sobre la presencia de fuerzas federales y las políticas migratorias implementadas en la ciudad, según mencionó la fuente original.

Distintos actores locales y comunitarios han reclamado ante las autoridades estatales la finalización de los operativos federales y la reversa del aumento de refuerzos policiales federales en la zona. Las protestas agrupadas en torno a organizaciones civiles y defensoras de derechos civiles enfatizan el impacto que esta militarización tiene en la vida diaria de los residentes y exigen el esclarecimiento pleno de los hechos recientes, incluyendo las responsabilidades de los agentes federales involucrados en los fallecimientos de Pretti y Good.

La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, puntualizó, según el medio, que las investigaciones de fraude tienen un alcance que trasciende el caso Pretti y se relacionan con esquemas delictivos que afectan al erario estatal y federal. Enfatizó además que las acciones lideradas por Homan buscarán erradicar redes responsables de delitos económicos que influyen en la seguridad y en la confianza en las instituciones estatales.

A raíz de estos acontecimientos, la relación entre la administración federal y la estatal de Minnesota permanece bajo análisis, especialmente después de que Trump acusó a Walz de "incitar a la insurrección", aunque ambos coinciden, al menos públicamente según declaraciones, en la necesidad de cooperación ante la coyuntura actual.

Organizaciones civiles y autoridades municipales continúan exigiendo transparencia en la investigación de la muerte de Alex Pretti, así como repuestas institucionales que atiendan la inquietud social y la percepción de inseguridad en Minneapolis, agregando presión a la presencia y las acciones del recién nombrado coordinador federal, Tom Homan. Mientras, el debate sobre la intervención federal en territorio estatal y el papel del ICE en estas operaciones mantiene el foco público y político en Minnesota, como reportó el medio fuente.