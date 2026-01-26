Sinner supera sin problemas a Darderi y se mete en los cuartos de final del Abierto de Australia

Siete puntos consecutivos marcaron la diferencia definitiva para Jannik Sinner en el desempate del tercer set, asegurando su avance a los cuartos de final del Abierto de Australia. De acuerdo con lo publicado por diversos medios, el tenista italiano, número dos del mundo, se impuso con autoridad a su compatriota Luciano Darderi en dos horas y once minutos con parciales de 6-1, 6-3 y 7-6(2). El duelo se celebró en un horario que resultó favorable tras el desgaste físico que Sinner había experimentado en la ronda anterior, cuando el calor pareció afectarlo visiblemente.

Según informó el medio, la actuación de Sinner disipó las dudas surgidas en su partido previo contra el estadounidense Eliot Spizzirri, encuentro en el que no solo cedió un set, sino que además mostró signos de fatiga debido a la alta temperatura. En el enfrentamiento de este lunes, por el contrario, el segundo cabeza de serie del torneo mostró firmeza y control desde el inicio, destacando por obtener 19 servicios directos, no conceder ninguna rotura y concretar un 72 por ciento de efectividad con el primer saque. Sinner también sumó 46 golpes ganadores y solo cometió 16 errores no forzados, estadísticas que ratifican el nivel que exhibió durante la jornada.

El arranque del partido evidenció la diferencia de ritmo entre ambos jugadores cuando Sinner, pese a enfrentar dos puntos de ‘break’ en el primer juego, encadenó cinco juegos consecutivos y estableció una distancia clave, dejando solo un juego a Darderi (6-1). Ya en el segundo parcial, aunque este resultó más disputado, Sinner logró tomar ventaja durante el segundo turno de saque de su rival y cerró el set sin ceder su servicio en ningún momento.

El tercer set demandó mayor resistencia del italiano, quien debió salvar cuatro bolas de ‘break’ en el noveno juego con el marcador igualado en 4-4. Tras la igualdad inicial en el ‘tie-break’, Sinner consiguió siete puntos consecutivos que sellaron su pase a la siguiente instancia. Esta victoria significa que el jugador de San Cándido accede a los mejores ocho del torneo y medirá fuerzas en cuartos de final ante el estadounidense Ben Shelton.

Sobre Shelton, el mismo medio detalla que el estadounidense, cabeza de serie número ocho, venció al noruego Casper Ruud, duodécimo preclasificado, en cuatro sets por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4. Luego de ceder el primer set, Shelton dominó su servicio y solo permitió una oportunidad de rotura al escandinavo en el resto del partido, forjando así su remontada y asegurando su lugar en los cuartos de final frente al tenista italiano.

La parte baja del cuadro masculino presenta otro compromiso relevante: el serbio Novak Djokovic, quien avanzó sin jugar después de que Jakub Mensik, su oponente en octavos, se retirara por problemas físicos. Djokovic busca ampliar su cosecha como máximo ganador del Abierto de Australia con diez títulos previos. En tanto, el italiano Lorenzo Musetti selló su pase tras vencer con contundencia al estadounidense Taylor Fritz por 6-2, 7-5 y 6-4. Musetti destacó con 13 saques directos y apenas cedió dos puntos de rotura.

En el cuadro femenino, el medio reportó la salida de la campeona vigente Madison Keys, eliminada en octavos por Jessica Pegula tras un doble 6-3 y 6-4 en favor de la sexta cabeza de serie del torneo. Pegula se enfrentará en cuartos de final ante Amanda Anisimova, quien venció a la china Xinyu Wang por 7-6(4) y 6-4. Este partido marca el encuentro entre la cuarta y la sexta mejor sembrada del campeonato.

Por el otro extremo del cuadro femenino, la kazaja Elena Rybakina avanzó con una victoria contundente ante la belga Elise Mertens (6-1, 6-3), mientras que la polaca Iga Swiatek eliminó a la australiana Maddison Inglis sin mayores complicaciones (6-0, 6-3). Swiatek mantiene la opción de completar el Grand Slam personal en Australia, objetivo que requiere superar a rivales a las que enfrentó previamente, incluida la kazaja, quien en 2023 la superó en la final de las WTA Finals.

Con la eliminación de figuras como Keys y el avance de favoritas, el Abierto de Australia mantiene el interés tanto en el cuadro masculino como femenino, destacando la solidez de Sinner y la consolidación de los principales preclasificados en el avance hacia las rondas decisivas.