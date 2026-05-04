Agencias

Costa dice que seguirá trabajando para que Ucrania entre en la UE tras verse con Zelenski

Guardar

Ereván, 4 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró este lunes que seguirá trabajando hacia el objetivo de que Ucrania entre en la Unión Europea tras reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia.

Costa compartió en redes sociales una imagen de una reunión auspiciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en la que también aparecen el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el canadiense, Mark Carney, junto a Zelenski.

PUBLICIDAD

"Reunión oportuna (...) para hacer balance de nuestras diferentes ramas de trabajo en Ucrania. Seguiremos apoyando todos los esfuerzos hacia una paz justa y sostenible, también aumentando nuestra presión sobre Rusia. El futuro de Ucrania está en la UE y seguiremos trabajando juntos hacia este objetivo", señaló Costa.

Los líderes europeos comenzaron a llegar hoy, lunes, al Complejo Karen Demirchián de Ereván, sede de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que acogerá hoy a representantes de 48 países del continente y a Canadá como país invitado.

PUBLICIDAD

La VIII cumbre de la CEP, que arrancará oficialmente con un plenario a las 10.45 hora local (06.45 GMT), será presidida por el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Además, contará con la presencia de los dirigentes de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y de otra veintena de países, entre los que la mayor novedad es el primer ministro canadiense, Mark Carney, ya que nunca antes un líder no europeo había sido invitado a este evento.

Una fuente europea señaló también como "muy significativa" la participación en remoto del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, un gesto que "refleja el progreso que se ha logrado desde la firma de los acuerdos de paz" entre Azerbaiyán y Armenia el verano pasado.

Respecto a la ausencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien sustituirá en Ereván su vicepresidente, la fuente europea señaló que normalmente no se permite enviar a reemplazos a este tipo de encuentros pero que se ha hecho una excepción "por el contexto único y el momento histórico en las relaciones entre Armenia y Turquía".

Temas Relacionados

EFEEuropean Political Community Summit in Armeniapolitics

Últimas Noticias

Un equipo femenino de fútbol de Corea del Norte viajará este mes a Corea del Sur para un partido oficial

Un equipo femenino de fútbol de Corea del Norte viajará este mes a Corea del Sur para un partido oficial

GameStop lanza una OPA de 47.335 millones sobre eBay

GameStop lanza una OPA de 47.335 millones sobre eBay

Rutte cree que los europeos "han captado el mensaje" de Trump tras retirar 5.000 soldados de Alemania

Rutte cree que los europeos "han captado el mensaje" de Trump tras retirar 5.000 soldados de Alemania

Torres sobre la visita del Papa a Canarias: "Se puede ser más o menos religioso, pero es un hito histórico"

Torres sobre la visita del Papa a Canarias: "Se puede ser más o menos religioso, pero es un hito histórico"

"Más lo siento yo". Anita Matamoros se desmarca de las acusaciones de su madre, Makoke, contra su padre

"Más lo siento yo". Anita Matamoros se desmarca de las acusaciones de su madre, Makoke, contra su padre