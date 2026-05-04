La exalcadesa de Montcada en la Flotilla acusa a Israel de avanzar el abordaje premeditadamente

La exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona) de los Comuns, Laura Campos, embarcada en la Global Sumud Flotilla, ha acusado este lunes a Israel de avanzar la intercepción de los barcos humanitarios para detener al activista de origen palestino y residente en Catalunya Saif Abukeshek.
"Sabían perfectamente que debía ser antes de llegar a Creta porque Saif, por su condición de palestino, no iba a continuar hasta Gaza. Y eso nos hace pensar que segura y posiblemente uno de los motivos por los que avanzaron la intercepción fue este", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.
Ha expresado que los barcos israelíes sabían a quién y donde buscar: "Sabían que en los primeros barcos interceptados era donde había gente que pertenecía a la organización y dirección de la Global Sumud Flotilla", ha dicho.
El pasado jueves el Estado Hebreo interceptó dos decenas de barcos con destino a Gaza en aguas internacionales, y se detuvo a dos activistas, entre ellos Abukeshek.
Tras ello, Global Sumud Catalunya, Comunitat Palestina de Catalunya, Coalició Prou Complicitat amb Israel, Open Arms y el sindicat IAC exigieron el viernes el rescate inmediato ambos activistas.