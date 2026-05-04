Afianza dispara su facturación un 53% en 2025, hasta los 83,2 millones de euros

La firma española de servicios profesionales integrales para empresas Afianza facturó 83,2 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento de un 53% respecto al año anterior, según ha informado este lunes la compañía.

La empresa continuó reforzando su equipo a lo largo del año pasado, hasta superar los 1.100 empleados a cierre de 2025, lo que le ha permitido incorporar nuevos servicios.

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Como parte de su proceso de crecimiento y diversificación, Afianza ha cerrado recientemente una financiación de 110 millones de euros con BlackRock, una de las principales gestoras de activos a nivel internacional.

En este sentido, Afianza ha puesto en marcha un "ambicioso" plan estratégico para los próximos tres años, con el que prevé incrementar en 30 millones de euros su facturación anual y sumar más de 500 nuevos profesionales al año a su equipo.

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El nuevo plan estratégico de Afianza se apoyará en tres grandes ejes. Por un lado, prevé fortalecer su oferta de servicios para cubrir todas las necesidades del tejido empresarial, impulsando el crecimiento tanto orgánico como inorgánico a través de la adquisición en cuatro áreas: asesorías para empresas, despachos de abogados, auditoras y consultoras.

Por otro lado, la firma adaptará sus servicios según las necesidades específicas de todo tipo de empresas, desde pymes hasta empresas del midmarket y grandes corporaciones, al tiempo que ampliará la cobertura geográfica para estar presente en las principales capitales españolas.

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La financiación sindicada de 34 millones de euros liderada por Oquendo Capital y CaixaBank el pasado mes de marzo permitió a Afianza acelerar su estrategia de adquisiciones al integrar 16 empresas especializadas, que han permitido a su vez ampliar su presencia territorial en España con la inauguración de nuevas oficinas en Málaga, Barcelona y Vitoria, que se suman a las oficinas ya existentes en Madrid, Ibiza, Oviedo, Bilbao, Granada y Albacete.

"Este ejercicio ha estado marcado por un crecimiento de facturación y de talento y también ha supuesto un impulso a nuestra propuesta de valor para nuestros clientes, lo que nos ha permitido consolidarnos en el sector de servicios profesionales. Gracias al respaldo financiero de socios como Blackrock, unido a la integración de nuevas compañías y al lanzamiento de nuevas unidades, hemos podido acelerar nuestra estrategia de crecimiento", ha destacado José Luis Cogolludo, consejero delegado de Afianza.

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