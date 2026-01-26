Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios

En el reciente Consejo Europeo celebrado en Bruselas, los líderes de los países miembros manifestaron su respaldo a la soberanía de Groenlandia y Dinamarca luego de que la Administración Trump emitiera amenazas hacia esos territorios. En ese escenario internacional y con múltiples desafíos domésticos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planea comparecer en el Congreso de los Diputados el miércoles 11 de febrero. El objetivo de su intervención será informar sobre la gestión del Ejecutivo ante los últimos siniestros ferroviarios y exponer la postura gubernamental respecto a las relaciones internacionales, según informaron fuentes de Moncloa y reportó el medio de origen.

La decisión de Sánchez de solicitar su presencia en la Cámara Baja responde tanto a la gravedad de los sucesos recientes en la red ferroviaria nacional como a la coyuntura internacional que atraviesa Europa. Según trasladó Moncloa, el jefe del Ejecutivo acudirá a la sede parlamentaria por iniciativa propia con el propósito de rendir cuentas sobre los principales temas de actualidad, entre los que destacan los accidentes de tren en Adamuz y Barcelona.

El trágico siniestro ferroviario en Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejó un saldo de 45 personas fallecidas, y constituye uno de los peores accidentes de este tipo en los últimos años. De acuerdo con lo publicado por la fuente, el otro accidente relevante se produjo en la línea Rodalíes, en la provincia de Barcelona, donde perdió la vida un maquinista en prácticas. Estos hechos han generado preocupación acerca de los protocolos de seguridad existentes, la responsabilidad de las entidades gestoras y las respuestas institucionales.

Durante la comparecencia, Sánchez explicará las actuaciones emprendidas por el Ejecutivo en relación a ambos accidentes. El medio citado detalló que el presidente expondrá las medidas adoptadas tras los siniestros y revisará los criterios utilizados para la coordinación de la respuesta estatal, así como los avances en las investigaciones para esclarecer las causas de lo ocurrido y prevenir nuevos incidentes.

Además de abordar los asuntos ferroviarios, el presidente aprovechará la ocasión para desarrollar la posición del Gobierno en materias de política exterior. Entre las cuestiones incluidas en su intervención, según mencionó Moncloa, figura el contenido de las más recientes reuniones y foros internacionales, con especial énfasis en el citado Consejo Europeo en Bruselas. En este encuentro se puso de manifiesto la preocupación de los socios comunitarios ante la política de la Administración Trump hacia territorios como Groenlandia y Dinamarca, apoyando expresamente la soberanía de esos Estados.

Según reportó la fuente original, la intervención de Sánchez abarcará la presentación de las conclusiones alcanzadas en los encuentros bilaterales y multilaterales sostenidos en el ámbito europeo, así como el análisis de las alianzas estratégicas reforzadas a causa de los acontecimientos recientes. El presidente también informará sobre el impacto que estos acuerdos y posicionamientos pueden tener tanto en la gestión nacional como en la relación de España con sus pares europeos y socios transatlánticos.

Las fuentes de Moncloa subrayaron que la comparecencia de Sánchez se enmarca dentro de la voluntad de mantener una política de transparencia ante el Parlamento y la ciudadanía, informando puntualmente acerca de las respuestas del Ejecutivo en situaciones de crisis y sobre la gestión de las relaciones exteriores en un contexto internacional complejo.

Durante su exposición ante el Congreso, Sánchez responderá también a preguntas de los diputados, lo que permitirá abordar asuntos específicos relacionados con la gestión de emergencias en la red ferroviaria, la atención a las víctimas y familiares, la inversión en materia de seguridad y la cooperación con entidades europeas en la prevención de riesgos sobre infraestructuras críticas.

El medio consultado precisó que esta comparecencia se produce en un momento en el que la opinión pública sigue demandando explicaciones y soluciones frente a las deficiencias detectadas a raíz de los recientes accidentes, así como claridad sobre la posición española en foros internacionales que abordan cuestiones estratégicas, como la seguridad europea y la relación transatlántica.

De acuerdo con fuentes gubernamentales citadas por la fuente original, el presidente aprovechará para anunciar posibles nuevas iniciativas o reformas orientadas a mejorar tanto la seguridad en el transporte ferroviario como la capacidad de respuesta ante emergencias, en sintonía con los acuerdos y recomendaciones surgidos en el espacio europeo.

El acto del 11 de febrero en la Cámara Baja ofrecerá, conforme a lo difundido por la fuente, un marco para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez exponga de forma detallada los pasos dados tras los episodios críticos en el sistema ferroviario y explique el contexto de los apoyos y compromisos adquiridos en los últimos contactos internacionales del Gobierno.