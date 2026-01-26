Nubank invertirá más de 400 millones de euros en cinco años para expandir su red de oficinas en Brasil

El neobanco brasileño Nubank invertirá más de 2.500 millones de reales brasileños (398 millones de euros) durante los próximos cinco años con el objetivo de mejorar y expandir su red de oficinas en Brasil, según ha anunciado la firma en un comunicado.

En São Paulo, la compañía ocupará dos nuevos edificios: Capote 210 a partir de abril de este año, que se convertirá en un centro de innovación con un laboratorio de investigación dedicado a la cocreación de productos con los clientes, y Cyrela a partir del 2027.

En conjunto, estos dos edificios albergarán cuatro oficinas de Nubank con un total de 5.700 puestos de trabajo, lo que representa un aumento de más de cinco veces su capacidad en la región.

Al mismo tiempo, Nubank inaugurará espacios de trabajo en Campinas, Río de Janeiro y Belo Horizonte de cara al segundo semestre de 2026 para atraer y retener talento.

La medida viene acompañada del anuncio del nuevo modelo de trabajo híbrido para sus trabajadores, que entrará en vigor en julio del 2026, cuando se espera que aproximadamente el 70% de los empleados trabajen en la oficina dos días a la semana.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

La expansión física en Brasil coincide con el impulso de la firma en otros países de América Latina. Así, la oficina actual de Ciudad de México se ampliará con dos pisos adicionales, hasta cinco, para aumentar su capacidad a 700 personas, mientras que el edificio de Bogotá acaba de incorporar más de 200 nuevas estaciones de trabajo antes de la mudanza de la firma al Edificio Nogal, con capacidad para más de 1.000 personas.

Nubank también ha abierto espacios de trabajo en Miami y Palo Alto, con previsión de abrir nuevas oficinas disponibles en Washington D.C. y Buenos Aires.

El número de clientes de Nubank en estos últimos cinco años aumentó de 59 a más de 127 millones en un contexto marcado por el crecimiento del número de empleados en un 26%, hasta alcanzar un total de 9.500 trabajadores.