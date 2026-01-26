Mueren siete tripulantes de una avión privado que se estrelló en Maine

El Bombardier Challenger 600, identificado como la aeronave involucrada en el siniestro, terminó boca abajo y envuelto en llamas tras el percance registrado poco después de abandonar la pista del aeródromo de Bangor, Maine. Según la información proporcionada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el accidente causó la muerte de siete personas, todas pasajeras del vuelo privado, y dejó gravemente herido al piloto, quien logró sobrevivir.

De acuerdo con los detalles difundidos por la FAA y recogidos por la prensa, el avión privado se encontraba con ocho personas a bordo—siete pasajeros y el piloto—al momento del despegue. Poco después de iniciar su trayectoria ascendente, la aeronave enfrentó circunstancias aún no esclarecidas, lo que provocó su caída. Tras impactar contra el suelo, el avión se volcó y comenzó a arder, complicando aún más las labores de emergencia que siguieron al accidente.

El medio consignó que autoridades locales y federales acudieron rápidamente al sitio del siniestro, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto de Bangor. Los equipos de rescate encontraron la aeronave en una posición invertida, con señales de fuego intenso en toda la estructura. A pesar de la pronta respuesta de bomberos y servicios médicos, solo se logró rescatar con vida al piloto, quien presentó lesiones de gravedad y fue trasladado a un centro hospitalario.

La FAA informó que las causas del accidente permanecen bajo investigación. Las primeras indagaciones se enfocan en esclarecer qué factores llevaron al Bombardier Challenger 600 a perder el control durante la maniobra de despegue. Expertos analizarán los registros de vuelo, las condiciones meteorológicas al momento del suceso y el estado técnico del avión privado, mientras que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) colaborará en el esclarecimiento de los hechos.

El modelo Challenger 600, fabricado por la empresa canadiense Bombardier, es utilizado frecuentemente para vuelos ejecutivos y privados. El suceso ocurrido en Maine ha generado inquietud entre operadores y usuarios de este tipo de aeronaves, quienes ahora aguardan los resultados oficiales de los análisis técnicos y de las pericias relacionadas con el accidente.

Autoridades aeroportuarias de Bangor, citadas por medios locales, confirmaron que el aeropuerto mantuvo interrumpida la actividad en la pista afectada mientras se desarrollaron las tareas de rescate y de remoción de escombros. Las operaciones normales se reanudaron una vez que los expertos concluyeron horas de revisión y aseguraron que no existía peligro adicional en la zona impactada.

Según reportó la FAA, las identidades de las víctimas fatales y del piloto no fueron divulgadas inicialmente, a la espera de la notificación formal a las familias. Asimismo, portavoces de la agencia federal indicaron que cualquier actualización relevante sobre la investigación se comunicará tan pronto como los investigadores reúnan más datos verificables sobre el incidente.

El medio también indicó que este accidente representa uno de los incidentes aéreos más graves ocurridos en Maine en los últimos años y que la magnitud de la tragedia ha movilizado a distintas agencias para prestar asistencia y apoyo a los allegados de las víctimas, así como para garantizar que se determinen con claridad los factores que llevaron a este desenlace.

Tal como publicó la fuente original, el Bombardier Challenger 600 resultó consumido casi en su totalidad por el fuego posterior al impacto, lo que supone un reto adicional para los equipos forenses encargados de recoger y examinar las piezas necesarias para la investigación. La FAA indicó que "el análisis detallado de los restos será clave para entender las causas exactas que provocaron el accidente", en referencia a los procedimientos habituales de inspección tras un siniestro de esta magnitud.

De acuerdo con la información recopilada por la fuente consultada, la prioridad en este momento es avanzar en el esclarecimiento de los hechos y prestar colaboración a los familiares de los pasajeros fallecidos y al piloto herido. Los trabajos de análisis y peritaje permanecen en curso bajo la supervisión de la FAA y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.