Match Hospitality lanza paquetes de entrada y hotel desde 1.265 euros para la Fórmula 1 en Madrid

El Travelodge Madrid Coslada Aeropuerto figura entre los hoteles seleccionados por MATCH Hospitality para su nuevo paquete de solución completa destinado a los asistentes al Formula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026, según informó MATCH Hospitality. El anuncio de la empresa formaliza el lanzamiento de un producto denominado “Ticket Plus”, que fusiona la entrada para los tres días de la carrera en el circuito MADRING y el hospedaje en Madrid en una única reserva, abarcando así tanto el acceso a la competición como la comodidad del alojamiento, reportó MATCH Hospitality.

De acuerdo con lo publicado por MATCH Hospitality, este servicio permitirá reservar un paquete integral con precios a partir de 1.265 euros por persona. La oferta incluye un pase general o de tribuna para las jornadas del viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026, junto con tres noches de estancia en uno de los establecimientos cuidadosamente seleccionados por la compañía. Los costos varían en función del nivel del hotel elegido, permitiendo que los aficionados opten desde alternativas prácticas cercanas al trazado hasta opciones de alta gama ubicadas en el corazón de la ciudad, alcanzando los 2.155 euros en las variantes de mayor categoría, detalló MATCH Hospitality.

La firma explicó que esta estrategia busca centralizar y simplificar la gestión de viaje para quienes planean acudir a la capital con motivo del Gran Premio de España. El objetivo, según consignó MATCH Hospitality, radica en elevar los estándares de hospitalidad y logística mediante un sistema que unifica la entrada oficial y un hospedaje verificado. Dentro de la gama de alojamientos propuestos se contemplan diferentes perfiles: el Travelodge Madrid Coslada Aeropuerto, que se encuentra a diez minutos del circuito MADRING y orienta su propuesta a una experiencia funcional; el Novotel Madrid City Las Ventas, posicionado en un rango intermedio, que dispone de servicios adicionales como piscina y proximidad al recinto ferial IFEMA; y la alternativa más exclusiva, el UMusic Hotel Madrid, establecimiento de cinco estrellas adyacente a la Puerta del Sol y orientado a combinar la vivencia deportiva con la oferta cultural del centro de Madrid.

Tal como sostuvo MATCH Hospitality, esta iniciativa refuerza su papel como operador relevante en la organización del Formula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026 en Madrid. El proveedor oficial detalló que los hoteles integrados en el paquete han sido verificados bajo criterios de calidad y localización, buscando así que la estancia de los aficionados responda a la magnitud de un evento internacional de estas características.

MATCH Hospitality resaltó la flexibilidad del producto, subrayando que la estructura escalonada de precios facilita a los usuarios la adaptación de su experiencia, bien sea priorizando la cercanía al circuito, el acceso a servicios adicionales o la inmersión en la oferta cultural y de ocio de la ciudad. Según el comunicado difundido por la compañía, la finalidad es asegurar que cada aficionado cuente con una solución alineada con sus expectativas y preferencias, mientras se garantiza la integración óptima entre la experiencia deportiva y el alojamiento.

Esta propuesta comercial se suma a la tendencia de reforzar la infraestructura turística asociada a grandes eventos deportivos, donde la gestión coordinada de entradas y hospedaje apunta a mejorar la calidad del viaje y reducir las preocupaciones logísticas. MATCH Hospitality subrayó que la iniciativa responde al crecimiento del interés internacional en la Fórmula 1 y a la previsión de alta demanda para el nuevo circuito MADRING, que acogerá la competición entre el 11 y 13 de septiembre del próximo año en la capital española.

El medio también detalló que la venta de estos paquetes implica la reserva de acceso oficial para el evento durante la totalidad del fin de semana, lo cual garantiza a los compradores que su estancia y asistencia a la carrera se gestionen en un solo proceso y bajo el respaldo de un operador acreditado por la organización del Gran Premio de España. Esta integración de servicios persigue que los asistentes centren su atención en la experiencia deportiva y en las distintas alternativas de hospedaje adaptadas a distintos segmentos.

La apuesta de MATCH Hospitality por una oferta integral ilustra el esfuerzo de los organizadores por responder a la demanda de soluciones prácticas, seguras y variadas en el contexto de eventos que movilizan a miles de personas. La iniciativa, según destacó MATCH Hospitality, representa también una forma de fortalecer la presencia de la ciudad de Madrid en el calendario internacional de la Fórmula 1 y de atraer a seguidores que valoren no solo la competición en pista, sino también la experiencia global de viaje y estancia en la capital.