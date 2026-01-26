Las mujeres llevan la voz cantante en el 'Ariadna y Barbazul' de Alex Ollé, que convence al público del Teatro Real

En la función inaugural de ‘Ariadna y Barbazul’ en el Teatro Real de Madrid, la puesta en escena situó a las mujeres como núcleo narrativo y artístico. Según reportó Europa Press, la obra dirigida por Àlex Ollé se distinguió porque las voces femeninas dominaron el relato musical y escénico, un planteamiento que recibió el respaldo entusiasta del público reunido la noche del lunes, incluyendo a numerosas personalidades de la política y la cultura.

La ópera, compuesta por Paul Dukas con libreto de Maurice Maeterlinck, fue interpretada bajo la dirección musical de Pinchas Steinberg y la batuta escénica de Ollé, conocido por su trabajo con La Fura dels Baus. El medio Europa Press detalló que el estreno marcó la confirmación de Ariane, personaje interpretado por la mezzosoprano Paula Murrihy, como un exponente de la emancipación femenina: su protagonismo representó un cambio respecto a los montajes tradicionales, con el personaje de Barbazul —interpretado por Gianluca Buratto— relegado a una participación vocal de aproximadamente cinco minutos.

El desarrollo de la obra inicia cuando Ariane llega al castillo de Barbazul tras casarse con él. El montaje introduce el clima de tensión y sospecha a través de rumores lanzados por campesinos acerca de la desaparición de las esposas anteriores de Barbazul. A pesar del ambiente hostil, Ariane no acepta sin evidencia los comentarios y decide averiguar la verdad por sí misma, según publicó Europa Press. El primer y segundo acto se centran en la búsqueda de Ariane, acompañada del personaje de la nodriza, interpretada por Silvia Tro Santafé, hacia la puerta prohibida del castillo, detrás de la cual encuentran a las cinco esposas anteriores de Barbazul, aún vivas, pero dominadas por el miedo.

Europa Press explicó que, en esta versión, Ariane asume el papel de guía y fuente de esperanza para las otras mujeres, intentando motivarlas a abandonar la opresión, aunque ellas se resisten a seguirla y prefieren permanecer con su captor. La puesta en escena utiliza contrastes de luz y oscuridad para expresar la progresión de la protagonista hacia la libertad, reflejando un simbolismo que remite tanto al subconsciente de Ariane como a referencias a ‘La interpretación de los sueños’ de Sigmund Freud. Ollé recurre a una escenografía formada por un salón de banquete que muta a través de elementos móviles, como mesas y sillas, y el empleo de velos y motivos geométricos para potenciar el misterio y la tensión dramática.

El vestuario y la iluminación también contribuyen al relato simbólico. Ariane permanece vestida con su traje de boda durante toda la función, lo que subraya su posición y destino en el castillo, mientras que los vestidos de las otras mujeres reflejan a través de sus colores —azul marino, gris y verde oscuro— los estados emocionales de confinamiento y tristeza. Alfons Flores diseñó la escenografía, Josep Abril Janer estuvo al cargo del vestuario y Urs Schönebaum se ocupó de la iluminación, formando junto a Ollé el equipo creativo que articuló la experiencia visual y emocional, según informó Europa Press.

El medio explicó que el estreno de la ópera en el Teatro Real ocurre casi un siglo después de la única representación anterior en Madrid, en 1913, dirigida entonces por Walter Rabl. Joan Matabosch, director artístico del teatro, calificó de "injustificada" esta larga ausencia, apuntando que la complejidad de la partitura de orquesta impone considerables exigencias técnicas a las voces, una dificultad que en esta ocasión fue superada con éxito por el elenco y el director musical, logrando el respaldo del público.

Durante la función, la escenografía subrayó el tránsito de los personajes femeninos desde una posición de oprimidas hacia la posibilidad de liberación, con Ariane liderando una revuelta que se expresa visualmente cuando las mujeres se alzan sobre mesas, formando una especie de barricada, y ella misma asciende a lo alto de una pirámide de sillas. Los juegos de luces y las composiciones geométricas refuerzan esta idea de emancipación y de enfrentamiento con las fuerzas que operan en el inconsciente, según describió Europa Press.

En el evento se dieron cita figuras como Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Diana Morant Ripoll, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; Ángel Víctor Torres Pérez, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid; Cuca Gamarra, vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, y Asis Martín de Cabiedes, presidente de Europa Press, entre otros asistentes destacados.

La representación, que superó las dos horas y media de duración, terminó con una larga ovación del público, que se prolongó por más de 6 minutos, según consignó Europa Press. La elección de la ópera de Dukas y Maeterlinck para la temporada llegó meses después de presentar en el mismo escenario el ‘Castillo de Barbazul’ de Béla Bartók, basado en el mismo cuento popular. Sin embargo, la lectura desde la perspectiva de la emancipación femenina y el diseño escénico de Ollé aportaron una visión diferenciada y contemporánea, articulando los elementos visuales, musicales y dramáticos para explorar los límites de la autonomía personal frente a las tradiciones opresivas.

Con este estreno, la interpretación de Paula Murrihy al frente del elenco y el enfoque de Ollé consolidan a Ariane como uno de los personajes femeninos de mayor autonomía dentro del repertorio operístico, según publicó Europa Press, y reafirman la vigencia de la ópera como espacio de reflexión sobre el poder y la resistencia en contextos de dominación.