La UE y Montenegro cierran un nuevo capítulo en el proceso de adhesión

Durante la vigesimoquinta reunión de la Conferencia de Adhesión con Montenegro, en Bruselas, la Unión Europea reconoció el progreso de Podgorica en el cumplimiento de las exigencias para integrarse al bloque, destacando que el país ya ha cerrado provisionalmente trece de los treinta y tres capítulos requeridos en las negociaciones. De acuerdo con lo reportado por los Veintisiete, el capítulo 32, relativo al control financiero, se suma a los bloques temáticos en los que Montenegro ha alcanzado los criterios necesarios, situándose como el candidato más avanzado en la región de los Balcanes para la adhesión a la UE, según informó el medio.

El diario consigna que autoridades de alto nivel, entre ellas la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, y el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, participaron en el encuentro, junto a Marilena Raouna, viceministra de Exteriores de Chipre, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Raouna expresó durante una rueda de prensa: “Me complace ver que Montenegro cierra hoy otro capítulo de la negociación. Con este logro se ha cerrado ya provisionalmente un total de trece capítulos, lo que supone un avance notable y tangible en la senda del país hacia la integración europea”. La ministra chipriota remarcó que la ampliación del bloque representa “una prioridad geopolítica estratégica para la UE” y un objetivo central de la presidencia chipriota, según reportó el medio.

Kos, al intervenir en la reunión, defendió la necesidad de mantener el impulso en el proceso de ampliación en la región balcánica y, en especial, en los países candidatos como Montenegro. Según resaltó en la cita recogida por el diario, esta dinámica contribuye a la estabilidad y al desarrollo político y económico del área.

El primer ministro montenegrino, Milojko Spajic, subrayó la relevancia del momento y el avance alcanzado. Según citó el medio, Spajic indicó que Montenegro ha completado de manera provisional “el 40% del total de capítulos que hay que cerrar”, destacando que dicha proporción contrasta con la situación del país dos años atrás, cuando solo había alcanzado el 9% de los requisitos negociadores. “Estamos iniciando el que será el año más decisivo del camino europeo de Montenegro y los 20 años desde la recuperación de la independencia (...). Como resultado, estamos seguros y preparados para completar todo el proceso de negociación en los próximos 12 meses”, afirmó Spajic, según consignó la publicación.

Por el momento, Montenegro negocia la totalidad de los 33 capítulos requeridos por la Unión Europea para la plena adhesión, un proceso estructurado que evalúa desde aspectos económicos y comerciales hasta el alineamiento en política exterior, seguridad, justicia y derechos fundamentales. Tal como publicó el medio, la expectativa del gobierno de Podgorica es llegar a reunir todas las condiciones exigidas para completar la negociación antes de 2028, plazo que se han marcado como horizonte para acceder formalmente a la membresía comunitaria.

Montenegro mantiene en este contexto una posición de liderazgo respecto a otros candidatos a la adhesión como Albania, ya que constituye el país más avanzado en la hoja de ruta definida por la UE, informó el medio. La estrategia de integración europea de Podgorica aborda tanto reformas legales y políticas como la implementación de estándares en áreas como el control financiero, marco institucional y garantías de transparencia, que son aspectos bajo supervisión europea permanente.

Las autoridades europeas reiteraron que la expansión hacia el sudeste europeo se sustenta en el interés de reforzar la estabilidad política y económica de la región. Según indicaron miembros del Consejo de la UE citados por el medio, la prioridad de la ampliación no solo responde a objetivos internos de consolidación, sino también a la dimensión geopolítica de la relación entre la Unión y los Balcanes occidentales.

Durante la conferencia, representantes de la presidencia rotatoria manifestaron su intención de impulsar la agenda de integración no solo para Montenegro, sino también para otros países que actualmente mantienen negociaciones de adhesión. Raouna manifestó: “Espero, por lo tanto, que en los próximos meses podamos celebrar muchas más conferencias de adhesión, no solo con Montenegro, sino también con otros candidatos”.

El medio recordó que el proceso de ampliación de la Unión Europea constituye una de las grandes prioridades estratégicas en el actual ciclo institucional de Bruselas, especialmente en un entorno marcado por desafíos políticos y de seguridad en su vecindad. Bajo esta perspectiva, la evolución de las negociaciones con Montenegro se interpreta en el marco de una política de largo plazo para fortalecer al bloque y expandir sus valores y normativas al entorno inmediato.

La reunión entre las partes concluyó con la renovación del compromiso tanto de la UE como de Montenegro de trabajar conjuntamente para cumplir los pasos restantes antes de la entrada del país balcánico. Tal como precisaron las fuentes consultadas por el diario, la próxima etapa implicará la supervisión del cumplimiento efectivo y duradero de los capítulos ya cerrados, así como la resolución de los trámites y reformas pendientes, en línea con los estándares comunitarios.

Según el medio, la persistencia de Montenegro en el proceso de reforma, sumada a la presión de su agenda política interna y las expectativas económicas sobre los beneficios de pertenecer a la Unión, ha permitido a la nación consolidar avances que la aproximan a la meta de la membresía plena, prevista para el año 2028 si se completan los plazos y requisitos exigidos. La conferencia en Bruselas marca, de acuerdo a los observadores citados, uno de los hitos recientes más relevantes en el proceso de integración europea de un país de los Balcanes.