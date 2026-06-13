Cepeda espera ganar la Presidencia para seguir con "grandes transformaciones" en Colombia

Bogotá, 13 jun (EFE).- El candidato de la izquierda a la Presidencia de Colombia por el partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, afirmó este sábado -en su último acto de campaña en Bogotá- que espera ganar en la segunda vuelta de las elecciones el próximo 21 de junio para seguir haciendo "grandes transformaciones" en su país.

"Ganada la Presidencia, ganado el Gobierno, vamos a seguir construyendo las grandes transformaciones históricas que requiere Colombia y derrotaremos a la extrema derecha y su proyecto de muerte en nuestro país", expresó Cepeda en un multitudinario acto en las afueras de la plaza cultural La Santamaría de Bogotá.

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En la primera vuelta, celebrada el pasado 31 de mayo, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), mientras que Cepeda sumó 9,7 millones (40,90 %).

Según dos encuestas de intención de voto divulgadas este sábado, el abogado de ultraderecha aventaja en casi ocho puntos al senador izquierdista.

En la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, tiene un 52,6 % de intención de voto, mientras que Cepeda recibe el 45 %, lo que supone una ventaja de 7,6 puntos porcentuales.

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En el otro sondeo publicado hoy, de la firma AtlasIntel para la revista Semana, el candidato de ultraderecha tiene el 50,9 % de intención de voto y Cepeda recibe el 43,1 %, es decir una ventaja de 7,8 puntos porcentuales.

Durante el mitin en Bogotá, los asistentes gritaron: "Se vive, se siente, Cepeda presidente", a lo que el político respondió: "Somos una fuerza incontrovertible que está integrada por lo mejor del pueblo colombiano (...) Nuestra fuerza radica en que confiamos en el pueblo".

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Representantes de la campaña de izquierda le regalaron a los asistentes camisetas de la selección colombiana de fútbol, objeto de polémica tras la primera vuelta cuando un juez ordenó a De la Espriella y a su movimiento abstenerse de utilizar esa prenda en actos de campaña y en propaganda electoral.

Otro juez, en una decisión que ya fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia, ordenó el martes pasado a De la Espriella retirar toda la propaganda política de su campaña en la que se usen símbolos patrios como la bandera de Colombia, el escudo nacional e imágenes alusivas a instituciones militares y policiales.

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"El voto que vamos a depositar el 21 de junio es esencial para el futuro de la patria. La patria es un concepto nuestro, no de los llamados 'Defensores de la patria', que son los traidores de la patria", señaló Cepeda al respecto.

Cepeda exaltó hoy al presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien considera que lidera "el primer Gobierno social que ha tenido" el país.

"Es el primero que invirtió las prioridades: el Gobierno es para quienes más necesitan, para los pobres en primer lugar, para los territorios y las comunidades históricamente excluidas y olvidadas, no para las élites que tienen la riqueza y el poder", añadió Cepeda.

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Por eso, el senador afirmó que de ganar su Gobierno "pondrá en primer lugar a las poblaciones que más requieren ayuda" y desarrollará siete programas sociales para los más necesitados.

"Vamos a gobernar con la gente, con los movimientos sociales, con las organizaciones populares. Para ello hemos invitado como fórmula vicepresidencial, que ya es un símbolo de lo que será nuestro Gobierno, a la gran dirigente indígena Aída Quilcué", expresó Cepeda.

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En su último acto en Bogotá, Cepeda estuvo acompañado de líderes de su partido y representantes de otros movimientos, como el exministro Guillermo Rivera y la representante a la cámara Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde.

Mientras tanto, de La Espriella no tuvo actividad pública este sábado y pasó el día en la caribeña Barranquilla, donde se hizo exámenes médicos para mostrar que goza de buena salud.

Los dos candidatos cerrarán este domingo sus campañas con sendos actos en los que Cepeda hablará a sus seguidores en Barranquilla y De la Espriella lo hará en Buga, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste). EFE

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