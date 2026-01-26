La industria espacial española participa en la misión Artemis II de la NASA con el lanzamiento de Orion

La misión Artemis II, que colocará de nuevo a astronautas en la órbita lunar, incorpora por primera vez la participación industrial española en el desarrollo y validación de tecnologías clave, según detalló este lunes la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae). La colaboración, en consonancia con la Agencia Espacial Europea y la NASA, comprende contribuciones de Airbus, Alter, GMV y HV Sistemas —todas integrantes de Tedae— y alcanza hitos inéditos en la historia de la cooperación espacial internacional. La nave Orion, con su lanzamiento previsto para principios de febrero, marca la etapa final de los preparativos para Artemis II, la primera misión tripulada hacia la Luna desde la culminación del programa Apolo.

De acuerdo con Tedae, la Agencia Espacial Europea ha entregado el Módulo de Servicio Europeo (ESM) para Orion, que ofrecerá recursos vitales como agua, aire, energía eléctrica y un ambiente térmico adecuado para los astronautas. El cohete SLS, que transportará la nave, partirá durante las primeras semanas de febrero, en un viaje estimado de diez días que llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, según consignó Tedae. Esta misión supone la primera prueba con tripulación de la cápsula Orion, tras la experiencia de Artemis I en 2022 —cuando la nave realizó un vuelo sin pasajeros para validar su funcionamiento.

Por primera vez, una empresa fuera de Estados Unidos ha sido seleccionada para fabricar un componente calificado por la NASA como "crítico" en una misión tripulada estadounidense. Airbus, desde su sede en Tres Cantos, recibió el encargo para diseñar y producir las Unidades de Control Térmico (TCU) del ESM, una tecnología que asegura la supervivencia de la tripulación a través del control activo de la temperatura y del suministro de recursos esenciales como aire y agua. Según informó Tedae, cada módulo ESM incluye dos Unidades de Control Térmico que operan de manera ininterrumpida para mantener las condiciones dentro de los márgenes de seguridad.

Las TCUs gestionan una potencia de 1,4 kilovatios en cada módulo, similar a la requerida para calentar un espacio reducido en invierno. Equipadas con más de 230 sensores, estas unidades controlan más de 100 elementos calefactores y coordinan el funcionamiento de las bombas que introducen aire y agua en la zona habitable de la nave, según publicó Tedae. Esto permite mantener un entorno adecuado tanto para los astronautas como para la propia instrumentalización a bordo.

Otra empresa española, Alter, ha centrado sus esfuerzos en el suministro, validación y homologación de componentes críticos para el ESM. La selectividad de los requisitos técnicos y la variedad de sistemas electrónicos y electromecánicos involucrados han exigido la adecuación de Alter a elevados estándares de calidad. El medio Tedae reportó que la labor de Alter se extendió también a la verificación de LEDs de alto rendimiento, tecnología que se aplicará en soluciones robóticas destinadas al futuro campamento lunar que se proyecta dentro del marco de Artemis.

GMV, en colaboración con el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), ha contribuido a la definición de requisitos y la ingeniería de sistemas, además de desarrollar las herramientas para la gestión de anomalías en la misión. El sistema diseñado por GMV permitirá identificar, diagnosticar y resolver posibles incidencias durante las operaciones del vuelo. Según explicó Tedae, la nave Orion llevará otras soluciones desarrolladas previamente por GMV para el apoyo operativo. El personal de GMV también se desplazó a Houston para formar a los astronautas en el uso de 'EveryWear', una plataforma de la ESA que monitoriza diferentes parámetros de salud y actividad física de la tripulación. Además, especialistas de la compañía integrarán el equipo de control de tierra, con un rol de soporte en tiempo real a lo largo de la misión.

HV Sistemas también forma parte del proyecto y su aportación se materializa en el diseño y fabricación de bancos de prueba para el Subsistema de Almacenamiento de Consumibles (CSS) del Módulo de Servicio Europeo de Orion. Según detalló Tedae, el CSS se compone de dos secciones independientes: una para agua y otra para gases, incluyendo válvulas de aislamiento, sensores que miden cantidad, temperatura y presión, y calentadores para mantener la estabilidad térmica en todo el sistema. La empresa ha proporcionado tanto los bancos de pruebas para la unidad de control térmico como sistemas completos que simulan los controles y actuadores presentes en el módulo, facilitando la validación y la operatividad de los sistemas.

La misión Artemis II, impulsada por la colaboración transatlántica y la experiencia industrial española, servirá como ensayo general antes de intentos posteriores de alunizaje tripulado y la eventual creación de bases permanentes en la superficie lunar, tal como reportó el medio Tedae. Esta nueva fase de exploración espacial establece un precedente en la involucración de empresas europeas en componentes esenciales de misiones tripuladas y refuerza la proyección de la tecnología española en el panorama internacional de la investigación y la industria aeroespacial.