La Bundesliga supera por primera vez los 6.000 millones de euros en ingresos combinados

Por primera vez, el patrimonio neto de la Bundesliga superó los 2.000 millones de euros, situándose en 2.170 millones, cifra que pone de relieve la evolución financiera de los clubes alemanes en el fútbol profesional. Según informó la Liga Alemana de Fútbol (DFL), los ingresos conjuntos de los 36 clubes de Primera y Segunda División durante la temporada 2024-2025 alcanzaron los 6.330 millones de euros, lo que significa un aumento de 461,2 millones frente al ciclo anterior y marca un nuevo récord para el fútbol alemán.

La DFL, bajo la dirección de los ejecutivos Marc Lenz y Steffen Merkel, quienes asumieron sus cargos el 1 de julio de 2023, detalló que 13 equipos de la máxima categoría y 15 de la Segunda División presentaron balances positivos al cierre de la última temporada. Estas cifras reflejan una mejora respecto al periodo previo, cuando solo 9 clubes de Primera División y 8 de Segunda reportaron beneficios, según consignó la DFL.

En cuanto a los ingresos por divisiones, la Primera Bundesliga generó 5.120 millones de euros, lo que representa un incremento de 320,8 millones respecto al año anterior y supone la primera vez que cruza la barrera de los 5.000 millones. La Segunda División, por su parte, aportó 1.210 millones de euros, situándose un 13,1% por encima del periodo previo. El beneficio operativo total de los clubes alcanzó los 271,5 millones, cifra destacable en el contexto del crecimiento sostenido que exhibe la estructura futbolística profesional de Alemania, según publicó la DFL.

El impacto del fútbol profesional alemán no solo se refleja en las cifras financieras. El número de personas empleadas directamente en este sector superó las 64.000 durante la temporada pasada, lo que evidencia su papel relevante en el empleo. Además, el interés del público también se incrementó, ya que la venta de entradas estuvo cerca de alcanzar los 21 millones de tickets, situándose en niveles récord, reportó la organización.

La DFL, en la presentación de estos datos, vinculó el éxito económico al alto grado de aceptación social que mantiene el fútbol en Alemania. Señaló que estos resultados constituyen un factor decisivo para asegurar una estabilidad económica sostenida en el sector. Este análisis, difundido por el propio ente rector, indica que la consolidación financiera de los clubes y el crecimiento de la afluencia a los estadios refuerzan la importancia del fútbol profesional en el panorama deportivo y económico del país.

La transición en la dirección de la DFL, tras la salida de Christian Seifert y la llegada de Lenz y Merkel, se produce en un escenario marcado por récords económicos y una consolidación institucional que se refleja en los balances presentados, explicó la organización. Según lo informado por la DFL, la combinación del fortalecimiento financiero, un mercado laboral significativo y una demanda en alza por parte de los aficionados configura un contexto favorable para el desarrollo futuro de las competiciones alemanas.

El medio también subrayó que estos datos evidencian una recuperación y un crecimiento sostenido tras etapas previas con mayores retos económicos, concentrando la atención en el hecho de que la Bundesliga, por primera vez, supera la marca de los 6.000 millones de euros en ingresos anuales combinados, y la Primera División rebasa los 5.000 millones, consolidando el liderazgo del fútbol profesional alemán a nivel europeo.

Al valorar los resultados, la DFL enfatizó que la robustez económica y la popularidad del fútbol en Alemania no solo tienen impacto interno sino también relevancia internacional, dados los niveles de ingresos, asistencia y estructura laboral del sector.