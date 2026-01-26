El Gobierno de Orbán reitera que Ucrania interfiere en las elecciones para desbloquear su adhesión a la UE

Las acusaciones lanzadas por el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjarto, han centrado el debate político sobre la influencia de Ucrania en las próximas elecciones legislativas, advirtiendo que, para las autoridades ucranianas, el resultado será determinante y podría definir el futuro de las relaciones entre Budapest y la Unión Europea. Según consignó el medio Europa Press, Szijjarto declaró en redes sociales: “Ucrania ha comenzado a interferir de manera abierta y descarada en las elecciones húngaras. Para ellos, el resultado es decisivo: si se mantiene un Gobierno nacional soberano, no entrarán en la UE, Hungría no se verá arrastrada a la guerra y no enviaremos el dinero de los contribuyentes húngaros para mantener un régimen corrupto”. Bajo este contexto, el Gobierno ultranacionalista húngaro sostiene que Kiev busca influir en los comicios de abril con un objetivo claro: facilitar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, un proceso bloqueado hasta ahora por la administración de Viktor Orbán.

El medio detalló que las tensiones diplomáticas entre Hungría y Ucrania se han incrementado en la recta final de la campaña electoral, con ambas partes intercambiando acusaciones relacionadas con la interferencia política y el manejo de la comunidad húngara en territorio ucraniano. Oriente a las próximas urnas, Orbán enfrenta la renovación de los 199 escaños de la Asamblea Nacional, donde su partido, Fidesz, actualmente controla 135, aunque recientes comicios europeos exhibieron una disminución en su apoyo electoral, con una caída de casi nueve puntos porcentuales respecto al 2019 y un trasvase de votos importante hacia el partido liderado por Péter Magyar.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, Szijjarto subrayó que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, junto al ministro de Exteriores Andri Sibiga, “han anunciado oficialmente su candidatura en las elecciones húngaras y han creado la rama de Kiev del Partido Respeto y Libertad (TISZA)”, espacio liderado por el opositor conservador Péter Magyar, antiguo miembro de Fidesz y ex pareja de la ex ministra de Justicia, Judit Varga. Szijjarto vinculó a la candidatura de Magyar con intereses favorables a Bruselas, advirtiendo que, en caso de triunfo, “Ucrania obtendrá luz verde para entrar en la UE. Sus líderes dirán que sí a todo lo que Bruselas quiera, incluido a dar dinero húngaro para gobernar Ucrania”.

El cruce verbal tomó un nuevo giro tras los comentarios de Orbán acerca de la eventualidad de que Hungría no apoyará la adhesión de Ucrania a la UE “en los próximos cien años”, provocando una respuesta directa desde Kiev. Andri Sibiga replicó cuestionando los vínculos de Orbán con el presidente ruso, Vladimir Putin, añadiendo: “Tu jefe de Moscú no durará 100 años ni aunque estuviérais dispuestos a donarle todos los órganos. Algún día Ucrania se unirá a la UE”, según publicó Europa Press.

El intercambio de reproches también abarca el trato a la minoría húngara en Ucrania. Según el medio, las autoridades de Kiev sostienen que el Ejecutivo de Orbán está utilizándola como herramienta política, mientras que desde Budapest se insiste en la existencia de injerencia directa desde Ucrania en los asuntos internos húngaros. La campaña ha estado marcada por acusaciones cruzadas y una creciente polarización, en la que las relaciones entre ambos gobiernos han quedado tensas y definidas por el debate sobre la integración europea y el papel de Hungría en la política continental, de acuerdo a los reportes publicados por Europa Press.

Las elecciones del 12 de abril representan un desafío inédito para el gobierno de Orbán. El auge del partido TISZA, dirigido por Magyar, ha alterado el panorama político nacional, en tanto la reciente pérdida de apoyo del partido oficialista en las europeas ha encendido alertas en la administración húngara. Según consignó Europa Press, el partido de Magyar absorbe parte de la base electoral descontenta con Fidesz y aparece como una alternativa capaz de modificar el equilibrio en la Asamblea Nacional y, con ello, la postura del país respecto al proceso de ampliación de la Unión Europea en favor de Ucrania.

Según lo reportado por Europa Press, el Gobierno de Hungría insiste en que los comicios determinarán no sólo el futuro inmediato del liderazgo nacional, sino también la hoja de ruta respecto a las relaciones con Bruselas y el papel de Hungría en el contexto de la guerra y la integración europea. Frente a este escenario, las autoridades ucranianas garantizan que su interés radica en asegurar la integración en la UE y rechazan supuestas tentativas para desestabilizar a Hungría, al tiempo que acusan al Ejecutivo de Orbán de obstaculizar deliberadamente la voluntad política de acercamiento de Ucrania a los estándares europeos.

En este contexto, el resultado de las elecciones parlamentarias será decisivo para la permanencia de la orientación política de Hungría en relación con la Unión Europea y la guerra en Ucrania. El pulso entre los requerimientos de Bruselas, la aspiración de Ucrania de obtener la membresía comunitaria y la reticencia del gobierno húngaro a modificar su política exterior agudizan las tensiones regionales y anticipan un escenario complejo tras la jornada electoral, detalló Europa Press. Las posturas enfrentadas marcan un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, en un momento en que las decisiones adoptadas en Budapest pueden tener repercusiones más allá de sus fronteras.