EEUU y Corea del Sur refuerzan su cooperación nuclear para el desarrollo de nuevos submarinos

Durante el encuentro entre Elbridge Colby, secretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, y el ministro de Defensa surcoreano Ahn Gyu Back, ambos funcionarios pusieron sobre la mesa la necesidad de mantener “una postura sólida de defensa conjunta” frente a las amenazas provenientes de Corea del Norte, según recogió el propio Ministerio de Defensa de Corea del Sur en un comunicado. Este diálogo formó parte de la primera visita de Colby a Seúl desde que asumió su cargo, hecho que sirvió como escenario para reafirmar la relación estratégica entre Estados Unidos y Corea del Sur en materia de defensa, así como para anunciar la decisión de ambos gobiernos de reforzar su cooperación en el desarrollo de submarinos impulsados por energía nuclear.

El medio detalló que la visita de Colby y las conversaciones mantenidas con Ahn Gyu Back trascendieron el simbolismo diplomático, al abordarse específicamente el impulso a la cooperación tecnológica en el ámbito naval orientada a la construcción de submarinos nucleares. Este compromiso, según informó la fuente, refleja los intereses comunes de ambos países en asegurar sus respectivas capacidades operativas conjuntas ante la posibilidad de conflictos en la península de Corea.

Durante la reunión, según publicó el citado ministerio, Colby reiteró la importancia de fortalecer la “contención” frente a la política y actividades armamentísticas de Corea del Norte. La conversación se centró tanto en cuestiones de seguridad regional como en la coordinación de respuestas ante posibles escenarios de guerra. En este contexto, la adquisición y el desarrollo conjunto de nuevas unidades navales propulsadas por energía nuclear constituyeron uno de los puntos principales de la agenda bilateral.

Ahn Gyu Back también subrayó que los lazos entre Washington y Seúl han alcanzado “un punto de inflexión” en el último año. Como consecuencia, ambos funcionarios expresaron la voluntad de avanzar en acuerdos tecnológicos y militares que permitan a Corea del Sur potenciar su capacidad de disuasión. El ministro surcoreano señaló que estos pasos son “fundamentales para salvaguardar la paz y la estabilidad en la península de Corea”, recalcando la importancia que otorgan ambos gobiernos a la seguridad colaborativa como elemento central de su estrategia.

Según consignó la fuente, Colby calificó a Corea del Sur como “un aliado modelo” para los intereses de Washington en la región, y manifestó su apoyo a los planes de Seúl para adquirir tecnología de submarinos nucleares. La declaración se enmarca dentro de la política estadounidense de reforzar alianzas tecnológicas y estratégicas en Asia Oriental, en respuesta al desarrollo militar norcoreano y a las crecientes tensiones en torno a la península.

Al abordar otros temas de interés común, los funcionarios examinaron las capacidades para operar conjuntamente en situaciones de conflicto, lo que incluyó discusiones sobre sistemas de defensa, interoperabilidad de fuerzas y mecanismos de respuesta ante amenazas emergentes. El ministerio surcoreano hizo hincapié en que la actual cooperación en defensa ha evolucionado significativamente, abriéndose a ámbitos de alta tecnología como la energía atómica aplicada a la propulsión naval.

A lo largo de la reunión, ambos gobiernos enfatizaron la prioridad de dotar a sus fuerzas armadas de capacidades que permitan responder a escenarios dinámicos en la región noreste asiática. Según reportó la fuente, este alineamiento estratégico busca anticipar riesgos derivados del programa nuclear y de misiles de Corea del Norte, así como preservar la estabilidad geopolítica en el entorno del mar del Este y el mar Amarillo.

La visita de Colby también sirvió para poner en primer plano el nivel de confianza y entendimiento alcanzado entre Washington y Seúl, según señaló el comunicado recogido por el ministerio. La cooperación bilateral en materia de submarinos nucleares representa un avance en la modernización de las fuerzas navales surcoreanas, al tiempo que refuerza el objetivo más amplio de mantener una “postura sólida de defensa conjunta”, tal como subrayaron tanto Colby como Ahn Gyu Back.

La colaboración anunciada tiene implicaciones tanto para el equilibrio militar en Asia del Este como para la disuasión frente a Corea del Norte, de acuerdo con lo detallado por la fuente. La estrategia conjunta, basada en la adquisición y el desarrollo de submarinos nucleares, se presenta como un elemento clave en los planes de defensa regional de ambos países, en un contexto marcado por el endurecimiento de posturas y el despliegue de nuevas capacidades militares por parte de Pyongyang.