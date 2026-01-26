Ecuador espera un alza del 15% de turistas españoles en 2026 e insiste en la seguridad del país para el turismo

El interés de cadenas hoteleras españolas como Meliá y Barceló en expandirse hacia Ecuador resalta una tendencia de mayor participación de empresas turísticas extranjeras en ese país, en un contexto donde el gobierno busca atraer inversión y mejorar la infraestructura turística, especialmente en zonas rurales. De acuerdo con Europa Press, el ministro de Turismo Mateo Estrella explicó durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2026 que esta dinámica coincide con previsiones de crecimiento en la llegada de visitantes procedentes de España y la puesta en marcha de nuevas estrategias destinadas tanto a la seguridad del sector como a la sostenibilidad medioambiental.

Según la información reportada por Europa Press, Ecuador anticipa que al finalizar 2026 recibirá por lo menos un 15% más de turistas españoles en comparación con el año anterior, después de haber observado un crecimiento del 14% en 2025. El ministro Estrella atribuyó este pronóstico tanto al incremento de la visibilidad del país como destino como a la conectividad aérea entre Madrid y Ecuador, ya que actualmente existen 16 vuelos directos semanales operados por Iberia y Air Europa. Estrella señaló que el fortalecimiento del tráfico aéreo directo facilita la llegada de viajeros europeos y afianza el interés de inversores extranjeros.

El medio Europa Press detalló que la estrategia oficial se apoya, además, en el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ambas instituciones colaboran en el diseño de proyectos que apuntan al desarrollo de infraestructura turística y sanitaria en áreas rurales, con el objetivo de hacer sostenible el aumento de la inversión internacional. El compromiso del gobierno, según el ministro Estrella, es garantizar que la inversión extranjera directa cumpla con condiciones estrictas que aseguren la calidad y sostenibilidad del sector.

En lo relativo a la situación de seguridad, Europa Press informó que Ecuador recibió más de 200.000 turistas internacionales adicionales en 2025, superando el millón cuatrocientos mil visitantes en un año que estuvo marcado por el estado de emergencia. Durante este periodo, se impusieron toques de queda y la presencia militar en vías públicas se incrementó tras un incidente violento dentro de un canal televisivo. Un año después, la administración recalca que el país es un destino seguro. El ministro Estrella aclaró a Europa Press: “Ecuador, de manera general, es un destino 100% seguro para visitar" y argumentó que los problemas de seguridad se concentran en áreas alejadas de los circuitos turísticos, y que están relacionados con la ofensiva estatal contra el narcotráfico. Declaró asimismo: “En Ecuador no ha habido ningún atentado contra un turista en los últimos dos años y hay una gran posibilidad de que el turismo siga siendo esa actividad económica importante para el país".

Europa Press consignó que, para fortalecer la protección de los visitantes, el gobierno ecuatoriano implementó un plan nacional de seguridad turística en coordinación con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité Interamericano de Lucha contra el Terrorismo. Estas acciones, según las autoridades, buscan preservar la integridad tanto de turistas nacionales como internacionales y garantizar la continuidad de la actividad turística incluso en escenarios de tensión interna. Sobre las relaciones con los países vecinos, el ministro especificó que la tensión diplomática recientemente experimentada entre Ecuador y Colombia no ha tenido un impacto directo en el sector turístico. Destacó que Colombia es el segundo país que más turistas envía a Ecuador y que no existen restricciones vigentes para los viajes bilaterales.

Europa Press informó que Ecuador promueve un modelo denominado “turismo de nicho”, que privilegia la sostenibilidad y se aleja del turismo masivo característico de otros países de la región. El ministro Estrella explicó que, si bien hay balnearios en la costa, el país concentra su oferta en actividades de aventura, cultura, experiencias gastronómicas y proyectos comunitarios. Entre estos conceptos destaca el turismo regenerativo, que fomenta la conciencia ambiental y la responsabilidad de los viajeros para contribuir a la conservación de los destinos visitados. Este modelo tiene un énfasis especial en áreas protegidas como el Parque Nacional Galápagos.

En relación con Galápagos, Europa Press reportó que el gobierno ecuatoriano prepara un nuevo código de conducta para los visitantes, que estará disponible "en los próximos meses". Adicionalmente, el año pasado se duplicó la tasa de ingreso al parque para turistas extranjeros y nacionales, medida adoptada para asegurar que los fondos recaudados se destinen a los programas de conservación en el archipiélago. Por el momento, este esquema de precios diferenciados no se extenderá a otras reservas naturales de Ecuador. Según el ministro Estrella, la gestión del turismo en Galápagos requiere controles estrictos por la fragilidad del ecosistema, aunque actualmente no existen límites definidos para el número de viajeros que pueden ingresar.

Conforme a lo señalado por Europa Press, el enfoque oficial se fundamenta en la promoción de Ecuador como un destino responsable y seguro, sustentado en la consolidación de la conectividad aérea, la garantía de protección a los viajeros y la apuesta por formas de turismo que favorecen tanto la economía local como la preservación de los recursos naturales. Las cifras oficiales y las acciones institucionales reflejan el esfuerzo del gobierno por posicionar al país en el circuito internacional a partir de una colaboración estrecha con organismos multilaterales y empresas del sector privado.