Ecuador espera un alza del 15% de españoles en 2026 e insiste en la seguridad del país para el turismo

Durante la última edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, el ministro de Turismo de Ecuador, Mateo Estrella, explicó que empresas españolas del sector turístico, como Meliá o Barceló, han acrecentado su interés por expandir su presencia en el país sudamericano, aunque aclaró que todavía restan pasos para concretar inversiones. Sobre este telón de fondo, la autoridad anunció una proyección de crecimiento significativa para el turismo proveniente de España, afirmando que en 2026 Ecuador espera un alza de al menos un 15% en la llegada de visitantes españoles. Según reportó Europa Press, detrás de este incremento previsto se encuentran factores como la mejora en la conectividad aérea y el aumento del conocimiento sobre el destino.

Actualmente, existen 16 vuelos directos semanales entre Madrid y Ecuador, de los cuales 10 son operados por Iberia y los demás por Air Europa, detalló Europa Press. El fortalecimiento de estas líneas directas ha repercutido en las estadísticas recientes: en 2025, el país registró la llegada de 1,4 millones de turistas internacionales, lo que representó un aumento de 200.000 visitantes respecto al año anterior. Las autoridades esperan repetir este aumento para el cierre de 2026 y alcanzar una cifra superior a 1,6 millones de turistas extranjeros, según informó Europa Press.

El ministro Estrella también explicó que la estrategia del gobierno ecuatoriano para impulsar el turismo va acompañada de incentivos para atraer inversión extranjera directa, que se apoya en la colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las inversiones planeadas priorizan infraestructuras físicas y sanitarias, especialmente en zonas rurales, con el fin de mejorar la experiencia turística y diversificar la oferta.

El año 2025 estuvo marcado por episodios de emergencia interna en Ecuador, con la imposición de un toque de queda nocturno y despliegue de fuerzas militares en las calles después de un incidente armado en un canal de televisión. A pesar de estas circunstancias, el titular de Turismo aseguró a Europa Press que el país no ha heredado consecuencias negativas para el turismo internacional. Insistió en que la seguridad para los turistas se mantiene, explicando: “Ecuador, de manera general, es un destino 100% seguro para visitar”. Además, argumentó que los focos de conflicto se localizan fuera de las zonas turísticas y responden principalmente a la ofensiva del gobierno contra el narcotráfico. Destacó que no ha habido atentados contra turistas en los últimos dos años y recalcó que el turismo conserva su papel fundamental para la economía nacional.

Para robustecer la percepción internacional de seguridad, el gobierno ha implementado un plan específico en colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité Interamericano de Lucha contra el Terrorismo, según consignó Europa Press. La iniciativa busca garantizar que tanto visitantes extranjeros como nacionales puedan viajar tranquilamente por el país, más allá de las situaciones de inseguridad focalizadas en contextos ajenos al turismo.

Estrella también abordó las relaciones con Colombia, principal país emisor de visitantes después de Estados Unidos. Aclaró que la tensa situación política reciente entre ambos países no ha provocado limitaciones al flujo de turistas ni restricciones de viaje. El funcionario detalló que los vínculos en materia turística se mantienen intactos y sin alteraciones.

En cuanto al modelo turístico, Ecuador enfatiza la promoción de un turismo de nicho orientado hacia la sostenibilidad, priorizando el respeto por el medio ambiente y los recursos naturales frente al turismo masivo de sol y playa. Según reportó Europa Press, el país fomenta formatos ligados a la aventura, la cultura, la gastronomía y el llamado turismo comunitario, pero subraya su apuesta por el turismo regenerativo. Este modelo incentiva a los viajeros a adoptar un enfoque consciente, implicándose en la mejora de los lugares que visitan, especialmente en contextos de gran valor ecológico.

Una de las principales ilustraciones de esta política tiene lugar en el Parque Nacional Galápagos, donde el gobierno planea introducir próximamente un nuevo código de conducta para los visitantes. Adicionalmente, ya realizó un ajuste duplicando la tarifa de ingreso tanto para turistas extranjeros como nacionales el año pasado. Los fondos recaudados mediante estas tarifas se dedican exclusivamente a programas de conservación dentro del archipiélago, aunque, según publicó Europa Press, el aumento de tarifa no será extendido todavía a otras áreas protegidas del país.

Sobre la gestión del turismo en las islas Galápagos, el ministro planteó que la actividad debe mantenerse bajo un estricto control debido a la vulnerabilidad del entorno local y, por lo tanto, se ha evitado implementar una restricción al número de visitantes hasta el momento. La estrategia estatal en este parque natural se centra en la sostenibilidad y en el fortalecimiento de las prácticas responsables por parte de los viajeros.

El medio Europa Press indicó que la promoción del turismo regenerativo es vista por las autoridades como un elemento clave para posicionar a Ecuador diferenciándose de destinos vecinos que apuestan por grandes desarrollos turísticos convencionales. La combinación de inversiones en infraestructura, conectividad aérea, seguridad reforzada y políticas de sostenibilidad compone la hoja de ruta de Ecuador para atraer a más viajeros, especialmente desde Europa, en el próximo año.