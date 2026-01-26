Clases suspendidas, trenes cancelados, carreteras cortadas y ríos desbordados, primeros efectos de Joseph

En Galicia, la situación generada por la borrasca Joseph ha llevado a la suspensión de las clases en la zona interior de Pontevedra, tras activarse un aviso rojo por lluvias intensas que podrían alcanzar los 150 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los efectos de este temporal se han extendido a diferentes regiones del país, forzando la cancelación de trenes y el cierre de diversas infraestructuras, como detalló Europa Press.

La Xunta de Galicia ordenó la suspensión de la actividad lectiva como medida preventiva mientras que las condiciones meteorológicas adversas también obligaron a cancelar los servicios ferroviarios convencionales entre Ourense y Santiago, así como el trayecto Ourense-Vigo Guixar. Adif, la entidad responsable de la gestión de la red ferroviaria española, anunció la imposición de una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora para los trenes de alta velocidad en el tramo Ourense-Santiago. Esta restricción tendrá una vigencia inicial de 48 horas, según comunicaron fuentes de Adif a Europa Press.

En paralelo, la Dirección General de Tráfico (DGT) reportó que hay 72 carreteras afectadas por la nevada, con especial impacto en vías secundarias en Navarra, aunque la red general permanece operativa. La DGT recomendó precaución extrema en la circulación. Además, la crecida de varios ríos representa otra de las preocupaciones, en particular en Pontevedra, donde el Ayuntamiento activó el protocolo de seguridad ante la alerta naranja por riesgo de inundaciones en el río Lérez y la previsión de precipitaciones fuertes a lo largo del día. Como parte de las medidas preventivas, se procedió al cierre de accesos fluviales, sendas peatonales y diversas carreteras en áreas susceptibles de inundación.

El Ayuntamiento de Pontevedra solicitó a la población mantenerse alejada de las riberas y evitar transitar por zonas que ya presentan acumulaciones de agua, para minimizar el riesgo de accidentes provocados por desbordamientos inesperados. En la localidad de Cuntis, el Regueiro de Calvos, afluente del río Gallo, se salió de su cauce, amenazando con inundaciones en viviendas, de acuerdo con Europa Press. Este escenario refleja el alcance de las incidencias vinculadas al temporal en Galicia.

Los problemas en el transporte ferroviario también afectaron otras zonas del norte peninsular. En Asturias y Cantabria, Renfe suspendió las conexiones de la línea Oviedo-Santander entre Llanes y El Berrón, así como la de ancho métrico Santander-Bilbao entre Orejo (Marina de Cudeyo) y Carranza. Adif precisó que estas interrupciones se suman a otras incidencias en distintas partes de la red ferroviaria nacional tanto al inicio de la jornada como durante el fin de semana, según información de Europa Press.

En Andalucía, el aumento sostenido de las precipitaciones ha repercutido en el nivel de los embalses. El pantano de La Minilla, situado en El Ronquillo (Sevilla), inició el desembalse de agua a las 11 horas de este lunes, previendo descargar 42 metros cúbicos por segundo. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir confirmó que el embalse se encuentra al 95,8% de su capacidad total. A raíz de las precipitaciones, se procedió al cierre de la estación de esquí de Sierra Nevada, ya que el temporal generó daños en el área esquiable, dificultando su funcionamiento, de acuerdo con lo señalado por Europa Press.

En Córdoba, el Ayuntamiento decretó la clausura de parques y jardines, así como de instalaciones deportivas al aire libre. Además, se suspendieron las actividades municipales en la vía pública y se delimitó el acceso a zonas con arboleda singular debido a la previsión de más lluvias y ráfagas intensas de viento para la jornada.

Euskadi experimentó rachas de viento de hasta 104 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Higer, ubicada en Hondarribia (Gipuzkoa), según reportó Europa Press. En otros puntos se midieron velocidades similares: 103 km/h en Matxitxako, Bermeo (Bizkaia), y 102 km/h en Jaizkibel, Lezo (Gipuzkoa). Las condiciones marítimas también reflejaron el impacto de Joseph, con olas que alcanzaron una altura máxima significativa de 4,2 metros en el Puerto de Pasaia.

En Pamplona, el desbordamiento del río Arga obligó al cierre de pasarelas debido al incremento del caudal. Europa Press consignó que la intensidad de las precipitaciones y el deshielo han complicado el tráfico peatonal en estos tramos. Mientras tanto, en Baleares, el viento ocasionó la caída de parte de la cubierta de un edificio en Ibiza, dejando dos vehículos sepultados. Esta situación evidencia que los efectos de la borrasca Joseph han tenido alcance en múltiples puntos del país.

Europa Press destacó que las complicaciones se extienden al transporte terrestre y a diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Las alertas y medidas preventivas continúan vigentes ante el pronóstico de que las condiciones meteorológicas adversas puedan mantenerse en las próximas horas, con lluvias, rachas de viento fuertes y riesgo de desbordamientos en varias cuencas hidrográficas de la península.