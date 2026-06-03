La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 1,86 %

Buenos Aires, 3 jun (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una bajada del 1,86 %, hasta las 3.164.196,01 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 1,65 %, a 134.671.815,56 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Aluar (+1,5 %) y Transener (+0,4 %), mientras que las que más bajaron fueron las de BBVA Argentina (-4.4 %) y Grupo Supervielle (-3,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta el 0,7 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 492 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.460 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista ascendió a 1.438 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.430 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,9 %, a 1.514,73 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,7 %, a 1.461,18 pesos por unidad. EFE

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