Agencias

La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 1,86 %

Guardar
Google icon

Buenos Aires, 3 jun (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una bajada del 1,86 %, hasta las 3.164.196,01 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 1,65 %, a 134.671.815,56 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Aluar (+1,5 %) y Transener (+0,4 %), mientras que las que más bajaron fueron las de BBVA Argentina (-4.4 %) y Grupo Supervielle (-3,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta el 0,7 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 492 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.460 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista ascendió a 1.438 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.430 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,9 %, a 1.514,73 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,7 %, a 1.461,18 pesos por unidad. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Supremo juzgará a Eduardo Bolsonaro el 16 de junio por torpedear el juicio de su padre

Infobae

Brasil lanza su primera subasta de baterías para almacenar energía renovable

Infobae

Candidato Sánchez pide al alcalde de Lima "corregir abuso" tras negarle permiso para mitin

Infobae

Cuerpo dice que el Gobierno está "en contacto directo" con las empresas en Cuba ante el ultimátum de EEUU

Cuerpo dice que el Gobierno está "en contacto directo" con las empresas en Cuba ante el ultimátum de EEUU

UE ultima el inicio de las negociaciones formales de adhesión con Ucrania, tras levantar Hungría su veto

UE ultima el inicio de las negociaciones formales de adhesión con Ucrania, tras levantar Hungría su veto