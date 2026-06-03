Cuerpo dice que el Gobierno está "en contacto directo" con las empresas en Cuba ante el ultimátum de EEUU

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que están haciendo "seguimiento estrecho" de las sanciones dictadas por Estados Unidos en Cuba y en "contacto directo" con aquellas empresas españolas ubicadas en la isla que pudieran verse afectadas.

A preguntas de los periodistas en Ciudad de México, donde se encuentra de viaje oficial, Cuerpo ha señalado que están "teniendo un diálogo permanente" a través de la Oficina Comercial y de la Secretaría de Estado de Comercio "para ayudarles y acompañarles" ante la situación política.

PUBLICIDAD

"Desde el primer momento estamos haciendo un seguimiento estrecho de las órdenes que se dictan desde la Administración americana y teniendo un diálogo permanente con nuestras empresas", ha aseverado.

El ministro incluso ha subrayado que están "haciendo de puente" con las autoridades estadounidenses. "Este es el esfuerzo en el que estamos ahora para minimizar, por supuesto, el impacto en nuestras empresas", ha zanjado.

Sus declaraciones llegan después de que Meliá Hotels International, a través de su filial portuguesa Ilha Bela, haya anunciado que concluye de manera inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización en Cuba, ante el contexto geopolítico marcado por el ultimátum de EEUU para sancionar a partir de este viernes a empresas extranjeras que operan en la isla en relación con el conglomerado militar estatal Gaeasa.

PUBLICIDAD

Asimismo, Iberostar Cuba Hotels & Resorts se ha desvinculado de la cadena hotelera Gaviota --controlada con Gaseasa--, por lo que dejará de operar y ofertar 12 hoteles en la isla.