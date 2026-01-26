Ayuso se reúne con el alcalde de Lima para estrechar lazos económicos y culturales

Durante la conmemoración del 490 aniversario de Lima, Isabel Díaz Ayuso recibió la Orden al Mérito en grado de Gran Cruz, una distinción otorgada por el entonces alcalde Rafael López Aliaga durante su visita a la capital peruana en enero del año pasado. Este antecedente sentó las bases para el encuentro oficial que la presidenta de la Comunidad de Madrid mantuvo este lunes con el actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, según consignó el Gobierno madrileño en un comunicado.

Durante la reunión, Díaz Ayuso y Reggiardo abordaron la necesidad de fortalecer los lazos económicos y culturales entre ambas capitales. De acuerdo con la información difundida por las autoridades regionales, el encuentro sirvió para reafirmar el valor que Madrid y Lima otorgan al intercambio en áreas clave que inciden tanto en el desarrollo económico como en la promoción de la diversidad cultural. Esta cooperación adquiere mayor relevancia debido a la significativa presencia de la comunidad peruana en Madrid.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 96.500 personas de origen peruano residen en la Comunidad de Madrid, lo que representa uno de los colectivos extranjeros más numerosos en la región. El Ejecutivo autonómico destacó el papel que esta comunidad desempeña en la vida social y económica madrileña, subrayando el impacto positivo de su integración y la contribución que aportan a la sociedad local.

El Gobierno regional también rememoró la visita previa de Díaz Ayuso a Lima, que tuvo lugar con motivo de las celebraciones fundacionales de la ciudad peruana. En esa ocasión, la presidenta no solo participó en los actos oficiales, sino que también recibió el máximo reconocimiento institucional que otorga el municipio limense, distinción que marca un importante precedente en las relaciones bilaterales.

El encuentro de este lunes, reportó el Ejecutivo madrileño, representa un paso adicional en la consolidación de la colaboración entre ambas administraciones. Tanto Madrid como Lima mantienen interés común en promover iniciativas que incentiven el comercio, el turismo y el intercambio educativo y cultural, atendiendo a la creciente interrelación entre sus habitantes y sectores productivos. Esta agenda conjunta se apoya en la historia compartida y en los nuevos vínculos generados a través de la movilidad internacional y la diversificación de las comunidades residentes.

Por otra parte, las autoridades regionales resaltaron que la continua cooperación institucional entre Madrid y Lima abre oportunidades para el desarrollo de proyectos conjuntos en materia de inversión, cultura y gestión urbana. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, según comunicó oficialmente, considera estratégica la vinculación con ciudades latinoamericanas, especialmente aquellas que, como Lima, representan polos de crecimiento y centros culturales de influencia en sus respectivos países.

En el mismo comunicado, la administración madrileña recalcó la importancia de las relaciones interregionales como herramienta para enfrentar retos comunes, aprovechar ventajas competitivas y fomentar un entorno favorable a la innovación. Según la valoración del Ejecutivo regional, los encuentros con líderes de otras ciudades permiten articular respuestas conjuntas a desafíos globales y acercar a las poblaciones a los procesos de intercambio y aprendizaje mutuo.

El Ayuntamiento de Lima, en sintonía con lo expuesto por el Gobierno madrileño, expresó su interés en mantener canales fluidos de comunicación para el desarrollo de iniciativas orientadas al bienestar de los ciudadanos peruanos en la capital española y a la proyección internacional de ambas ciudades.