Ángel Cristo deja la relación de su hija con Barbara Rey y Sofía Cristo en manos de su ex mujer

Durante la presentación de un cortometraje dirigido por Juan José Ballesta, Ángel Cristo Jr. se refirió a la posibilidad de que su hija mantenga contacto con su abuela materna, Bárbara Rey, y con su tía Sofía Cristo. Según publicó el medio que dio origen a este texto, el hijo de la reconocida vedette indicó que no existe objeción de su parte para que su hija comparta tiempo con estas familiares, aunque enfatizó que la responsabilidad de esa decisión recae exclusivamente en la madre de la menor, su expareja. En palabras del propio Cristo Jr.: “El contacto que yo tengo con mi ex mujer es estrictamente por la niña. No hablamos de nada más. Yo le he dicho en correos electrónicos a mi ex mujer que, si ella quiere, por mi no hay ningún problema”. El medio resaltó que Ángel Cristo Jr. desconoce si, en la práctica, ese acercamiento familiar se realiza.

De acuerdo con la información publicada, la presencia del hijo de Bárbara Rey en el evento se dio sin la compañía de Ana Herminia, su actual pareja. Ángel Cristo Jr. detalló ante los medios que Ana Herminia se encuentra en proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica compleja relacionada con hernias discales, situación que le impide acompañarlo y que, según comentó, está resultando dolorosa y lenta.

Respecto al vínculo familiar con su madre y su hermana, Ángel Cristo Jr. manifestó que la relación permanece interrumpida y que, en lo personal, no prevé una reconciliación a corto plazo. Sin embargo, afirmó que no se cierra a esa posibilidad en el futuro. Tal como consignó el medio, Cristo Jr. reiteró que toda comunicación con su exmujer está centrada exclusivamente en la hija que comparten, señalando que cualquier cuestión sobre el contacto de la menor con la familia materna se gestiona por completo a través de la madre.

En la misma comparecencia, Cristo Jr. aprovechó el encuentro con la prensa para referirse al libro que escribe sobre sus experiencias personales. Dijo que busca relatar episodios aún inéditos de su vida y expresó su interés en que esa publicación sea lo más completa posible. “He vivido muchísimas cosas interesantes que al que le interesen, ahí estarán y al que no, pues no. De momento va a llevar tiempo, no quiero que se me quede nada, quiero que esté bien escrito, quiero hacerlo yo, no que te lo escriban”, declaró según informó el medio. Recalcó que prefiere encargarse personalmente de la redacción para garantizar la autenticidad del relato.

El medio también recogió las palabras de Ángel Cristo Jr. sobre la situación de salud del rey Juan Carlos. Deseó una pronta mejoría para el monarca y admitió que no ha tenido interés particular en leer las memorias publicadas sobre él. Añadió, sobre la ausencia de menciones a Bárbara Rey en dichas memorias, que le parece algo natural: “Me parece lo normal, es el jefe del estado y si tuviera que nombrar a mi madre tendría que nombrar a un montón de mujeres más”, manifestó al medio.

Los encuentros y declaraciones de Ángel Cristo Jr. reciben constante atención mediática, fundamentalmente debido al prolongado conflicto público con su madre, la artista Bárbara Rey. Según consignó el medio, el distanciamiento familiar se mantiene, aunque el protagonista admite que no descarta del todo un futuro acercamiento, si bien remarca que por ahora sigue firme en su postura.

En síntesis, la gestión del contacto familiar entre la menor y las figuras maternas directas queda establecida como una determinación personal de la ex pareja de Ángel Cristo Jr., quien pública y reiteradamente manifestó no oponerse a un posible vínculo entre su hija y la familia del lado materno. Al mismo tiempo, su atención personal se dirige a su núcleo familiar actual y a la narración de sus vivencias, mientras el panorama de relaciones familiares más amplias permanece sin cambios notables y bajo observación mediática, según lo relatado por el medio.