Muere a los 73 años el ex primer ministro surcoreano Lee Hae Chan

El político surcoreano falleció en un hospital de Ciudad Ho Chi Minh luego de experimentar complicaciones de salud durante un viaje oficial en Vietnam, informaron fuentes oficiales, sus restos serán repatriados a Corea del Sur en las próximas horas

La agencia surcoreana Yonhap detalló que los restos del ex primer ministro de Corea del Sur, Lee Hae Chan, serán trasladados este lunes desde Vietnam hacia su país de origen, con llegada prevista al Aeropuerto Internacional de Incheon, situado al oeste de Seúl, en la madrugada del martes. Lee, quien ocupaba recientemente el cargo de vicepresidente sénior del Consejo Asesor para la Unificación Pacífica (PUAC), falleció el domingo en Ciudad Ho Chi Minh en el marco de una visita oficial, a los 73 años de edad.

Según informaron las autoridades surcoreanas y confirmó Yonhap, el ex primer ministro había iniciado su viaje en medio de un cuadro de síntomas gripales, comenzando su itinerario en territorio vietnamita el jueves. Se programaba su regreso para el viernes, ante el empeoramiento de su estado de salud. Durante la espera de su vuelo de retorno, en el Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat en Ciudad Ho Chi Minh, Lee experimentó dificultades respiratorias y fue trasladado a urgencias de inmediato.

El medio Yonhap reportó que, en plena ruta al hospital, Lee sufrió un paro cardíaco, seguido de otro episodio en el propio hospital de Ciudad Ho Chi Minh, donde se certificó su fallecimiento a las 14:48 hora local del domingo. Lee había desempeñado el máximo cargo en el Gobierno surcoreano y mantenía una activa participación en asuntos de política y diplomacia, como lo evidenciaba su labor en el Consejo Asesor para la Unificación Pacífica, órgano dedicado a las cuestiones de la reunificación en la península coreana.

Las autoridades surcoreanas afirmaron que las gestiones para la repatriación del cuerpo iniciaron de inmediato tras el fallecimiento. Yonhap añadió que los preparativos incluyeron coordinación con las autoridades vietnamitas y el apoyo del personal diplomático surcoreano en la ciudad. En cuanto a sus actividades previas al deceso, el ex primer ministro había sostenido reuniones oficiales en Vietnam como parte de sus funciones dentro del PUAC.

El fallecimiento de Lee Hae Chan marca un hito para la política surcoreana por la importancia histórica y diplomática del personaje. Lee había forjado una trayectoria destacada en los asuntos nacionales e internacionales, manteniendo vínculos estrechos con altos funcionarios de ambos países involucrados en los eventos recientes. Según consigna Yonhap, el operativo de repatriación busca garantizar el regreso seguro de sus restos para los actos funerarios correspondientes en Corea del Sur, conforme a los protocolos oficiales.

