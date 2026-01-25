Agencias

María Pérez, Susana Rodríguez, Butragueño y Unicaja serán premiados este lunes por la APDM en su décima gala

Figuras destacadas del deporte, como campeones mundiales, leyendas del fútbol, periodistas y clubes con trayectorias internacionales serán reconocidas en Madrid al cumplirse diez años de la gala que cada año distingue el mérito y la excelencia deportivos

El aniversario de la mayor hazaña del fútbol español ocurrirá durante la ceremonia en la que la selección campeona del mundo en Sudáfrica 2010 recibirá un reconocimiento especial. La gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) celebrará diez ediciones este lunes a partir de las 20:00 horas, según informó la propia APDM. El evento reunirá en El Beatriz Madrid Auditorio a figuras destacadas del deporte y la comunicación, premiando trayectorias y méritos internacionales logrados en el último año.

De acuerdo con la información difundida por la APDM, el lema escogido para conmemorar esta gala será '100 años de radio. 10 años dando voz al deporte'. En este contexto, la organización distinguirá tanto a deportistas que sumaron éxitos recientes como a referentes históricos vinculados al deporte español. La marchadora María Pérez, quien en 2025 consiguió el título de doble campeona del mundo y fue nombrada mejor atleta global, recibirá el galardón por sus logros tras los Juegos de París 2024, donde alcanzó la llamada 'Triple Corona' – Mundial, Europeo y Juegos Olímpicos –, sumando una medalla de plata individual y el oro en el relevo mixto junto al atleta Álvaro Martín.

En la relación de galardonados, Susana Rodríguez, reconocida por haber conquistado dos medallas de oro olímpicas y siete títulos mundiales en triatlón paralímpico, figura junto a su guía Sara Pérez. También será homenajeada Alba García Falagán, quien fue campeona mundial paralímpica en Nueva Delhi, integrándose a la lista de deportistas cuyos éxitos serán distinguidos.

Distintos clubes y personalidades institucionales recibirán reconocimientos este año, según consignó la APDM. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid y exfutbolista, será distinguido por su papel como ejemplo de excelencia dentro y fuera del terreno de juego. El médico José María Villalón, tras cumplir 30 años liderando los servicios médicos del Club Atlético de Madrid, recibirá el trofeo que destaca su trabajo, dedicación y profesionalismo en favor del deporte de alto nivel.

En cuanto a los equipos, la selección española de fútbol campeona del mundo en 2010 tendrá un papel central, al coincidir la entrega con el decimoquinto aniversario de su logro. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), subirá al escenario en representación tanto de las selecciones masculinas como femeninas, reconociendo el posicionamiento en lo más alto del ranking FIFA logrado en septiembre.

Entre las entidades distinguidas sobresalen Unicaja de Baloncesto, por la proyección nacional e internacional del club bajo la dirección de Antonio Jesús López Nieto, que será quien recoja el premio. También se premiará a La Vuelta, con motivo de su nonagésimo aniversario, y a LaLiga, gracias a la iniciativa ‘Preparados’ orientada al cuidado de la salud mental de los futbolistas, proyecto impulsado junto a la Fundación Blanca. Javier Tebas y Lola Fernández Ochoa, presidentes de ambos organismos, participarán en la recogida de estos premios.

En el plano de la comunicación, José Ramón de la Morena será otro de los homenajeados por una trayectoria que marcó varias décadas en la radio deportiva de España, tal como destacó la APDM en el anuncio de los galardones.

El apoyo institucional y empresarial estará presente durante la gala, pues según detalló la organización, patrocinan el evento Mahou, El Corte Inglés, Unicaja, la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga. A ello se suman colaboraciones de firmas como Casademont, Coca-Cola, Guilis, La Real y Ascaso, estas dos últimas ya vinculadas desde la primera edición del evento.

La ceremonia de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, que cumple ya una década de celebraciones, mantiene su objetivo de distinguir tanto logros deportivos de alcance mundial como el compromiso y los valores proyectados por distintas figuras y entidades del ámbito deportivo.

