León XIV lamenta los "ataques continuos" en Ucrania que "cada vez tienen consecuencias más graves para los civiles"

Desde la plaza de San Pedro, el pontífice expresó su preocupación por la situación en Ucrania, exhortó a la comunidad internacional a aumentar los esfuerzos por la paz y reiteró su solidaridad con los damnificados del conflicto y los enfermos de lepra

En su intervención después del rezo del Ángelus, León XIV dirigió un mensaje especial a las personas afectadas por la lepra, reiterando su cercanía con quienes viven con esta enfermedad y expresando apoyo a quienes se dedican a su atención y a la defensa de su dignidad. El pontífice aprovechó el contexto de la conmemoración del Día Mundial de los Enfermos de Lepra para destacar la importancia del acompañamiento a estos pacientes y el impacto de la labor de quienes los cuidan. Acto seguido, el Papa incluyó en sus palabras un llamado a la paz en Europa del Este, describiendo la magnitud de la crisis humanitaria derivada del conflicto bélico en Ucrania.

Según explicó el medio, León XIV lamentó los "ataques continuos" en Ucrania, subrayando que "cada vez tienen consecuencias más graves para los civiles". Durante su alocución desde el balcón en la plaza de San Pedro, el líder de la Iglesia católica insistió en que la persistencia de la violencia no solo perjudica gravemente a la población, sino que además contribuye a prolongar la división entre los pueblos y obstaculiza la llegada de una paz justa. El Papa manifestó que sigue "con dolor lo que está ocurriendo" y recalcó su cercanía "con ellos y por quienes sufren".

El medio consignó que el pontífice describió cómo las ofensivas en Ucrania "dejan a poblaciones enteras expuestas al frío del invierno", remarcando el sufrimiento adicional causado por las condiciones climáticas extremas en un contexto de inseguridad y desplazamiento. León XIV instó a la comunidad internacional a no disminuir los esfuerzos para terminar con el conflicto y reclamó que se intensifiquen las acciones orientadas a poner fin a la guerra, insistiendo en la urgencia de iniciativas diplomáticas y humanitarias que logren mitigar el impacto sobre los civiles.

El discurso del Papa, de acuerdo con el medio, se produjo tras el tradicional rezo dominical en la plaza de San Pedro, desde donde emitió sus mensajes ante los fieles y peregrinos congregados. Al referirse a los enfermos de lepra, León XIV enfatizó la necesidad de proteger su dignidad y la relevancia del trabajo de las personas dedicadas a acompañarlos, reforzando la importancia del compromiso social en la atención a enfermedades que conllevan marginación.

A lo largo de su mensaje, el Papa presentó una doble preocupación por la situación de Ucrania y por el bienestar de los afectados por la lepra, reiterando el valor de la solidaridad y la búsqueda activa de la paz como prioridades para la Iglesia católica. Estas declaraciones, según informó la fuente, reflejan la postura constante de León XIV en favor de los damnificados por crisis humanitarias y de los sectores más vulnerables.

