La enviada de la ONU insiste cara a cara a los talibán que eliminen sus vetos a las mujeres del país

La funcionaria de Naciones Unidas Rosemary DiCarlo destacó el papel de las mujeres afganas en el trabajo de la ONU, expresando su solidaridad con ellas durante su visita reciente a Afganistán y reafirmando la importancia de su contribución en el apoyo a la población local. Esta declaración se produce en medio de las restricciones vigentes que afectan directamente a la participación femenina en la vida pública, las cuales, según DiCarlo, obstaculizan la normalización de las relaciones entre el gobierno encabezado por los talibán y el resto del mundo. La enviada de la ONU concluyó su visita de dos días al país haciendo un llamamiento directo a las autoridades para que supriman las limitaciones impuestas a las mujeres, tanto dentro del personal de la organización como en la sociedad afgana en general. De acuerdo con lo publicado por el medio, el principal mensaje de DiCarlo fue instar al levantamiento inmediato de los vetos, trasladando su preocupación ante las autoridades en persona.

Según informó la fuente, DiCarlo ocupa el cargo de secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU. Durante su estancia en Kabul, mantuvo conversaciones directas con representantes del gobierno talibán y subrayó en estos encuentros la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales que permitan la reintegración de Afganistán en la comunidad global. Tras el regreso al poder de los talibán en 2021, las restricciones sobre las mujeres han recibido condena por parte de distintos actores internacionales y se presentan como uno de los principales obstáculos para establecer vínculos diplomáticos y de cooperación efectivos con el país.

Tal como consignó el medio, la funcionaria expresó inquietud por las prohibiciones que afectan al personal femenino de la ONU en Afganistán y señaló que las limitaciones más amplias relacionadas con el acceso de las mujeres a la educación, el empleo y la presencia en la vida pública generan un efecto negativo relevante sobre la situación humanitaria y política en el país. DiCarlo argumentó que revertir estas restricciones no solo es un paso necesario para el respeto de los derechos fundamentales, sino también para allanar el camino hacia una interacción más fluida con la comunidad internacional y facilitar el acceso a la ayuda y la cooperación.

En el transcurso de las conversaciones con las autoridades talibán, DiCarlo solicitó el levantamiento inmediato de las medidas que restringen la participación de las mujeres en diversos ámbitos. Entre los puntos tratados, instó al gobierno a revisar sus políticas y observar los compromisos internacionales asumidos, recalcando la urgencia de restablecer derechos y libertades que permitan la inclusión de todos los sectores de la sociedad.

El Ministerio de Exteriores del régimen fue escueto en su valoración oficial sobre la reunión. De acuerdo con la información divulgada por el medio, las autoridades comunicaron que consideraron positiva la reunión mantenida entre el ministro Amir Jan Muttaqi y la enviada de la ONU. Destacaron además ciertos logros que atribuyen a la gestión de los talibán, como la repatriación de millones de migrantes y la supuesta transparencia en la entrega de ayuda humanitaria. Según la nota oficial difundida por el Ministerio de Exteriores afgano, también se mencionó el reconocimiento de las medidas adoptadas para combatir el narcotráfico, ofrecer atención a personas con problemas de consumo de drogas y mejorar la gestión en otras áreas sociales.

Al referirse a la situación del personal femenino de la ONU y, en términos más amplios, al conjunto de las mujeres afganas, DiCarlo resaltó la necesidad de proteger su papel como agentes activos en la sociedad y dentro de los organismos internacionales que operan en el país. Hizo énfasis en el impacto de las restricciones sobre el acceso a la educación, el empleo y la vida pública, considerándolas instrumentos que perpetúan la exclusión femenina y dificultan el progreso social.

La visita de la alta funcionaria se inscribe en una fase de presión diplomática sobre las autoridades afganas. Según informó el medio, el objetivo de la misión era recalcar la importancia de respetar los compromisos internacionales y movilizar apoyos para restaurar los derechos de las mujeres en Afganistán, como paso previo indispensable para reactivar los lazos institucionales y la cooperación internacional. Dentro de este marco, el reconocimiento del trabajo realizado por las mujeres afganas en la ONU fue presentado como un ejemplo a seguir en el resto de la administración pública y la sociedad civil.

Durante su agenda de reuniones, la representante de Naciones Unidas presentó a las autoridades locales el impacto negativo que tienen las políticas restrictivas sobre la imagen internacional de Afganistán, así como sobre las posibilidades de acceso a la cooperación y la ayuda. Según lo publicado por el medio, insistió en que el cumplimiento de los compromisos internacionales es una condición clave para abordar los desafíos humanitarios y políticos en el país.

La reacción oficial de los talibán, de acuerdo con la información del Ministerio de Exteriores recogida por el medio, se centró en señalar aspectos que consideran avances de su gestión, sin hacer referencia directa a la situación de las mujeres en el país ni a la demanda principal planteada por Naciones Unidas. La nota destacó logros en materia de migración, droga y transparencia en la distribución de ayuda, sin abordar cambios legislativos o normativos sobre la participación femenina en la sociedad.

El viaje de DiCarlo se produjo en un contexto en el que la comunidad internacional mantiene su atención sobre el cumplimiento de los derechos humanos en Afganistán, en particular los relacionados con las mujeres y las niñas. La funcionaria expresó durante su visita que la persistencia de los vetos y restricciones no solo afecta a la población involucrada, sino que también determina la posición y las posibilidades del país frente al sistema internacional de cooperación y asistencia.

Las acciones recientes de la ONU forman parte de un intento por promover un cambio en las políticas del gobierno afgano y facilitar la reintegración del país en el escenario internacional. El medio informó que la organización continuará solicitando respeto a los derechos fundamentales y dialogando con las autoridades integristas para obtener compromisos concretos en esta materia.

La visita de la secretaria general adjunta culminó con la reiteración del apoyo de la ONU a los derechos de las mujeres afganas y la solicitud expresa de revertir las medidas restrictivas, bajo el argumento de que estas políticas representan un obstáculo clave para la normalización de la relación entre el régimen de los talibán y el entorno internacional.