Agencias

El Rayo Vallecano justifica que no se homenajease a Pathé Ciss por ser "una jornada de luto"

Guardar

El Rayo Vallecano ha asegurado este domingo que no realizó ningún tipo de homenaje a su jugador Pathé Ciss, recientemente proclamado campeón de la Copa África con Senegal, antes del partido de LaLiga EA Sports de este sábado contra Osasuna en Vallecas al entender que "no era el día", ya que se trataba de "una jornada de luto" por las víctimas de los accidentes de tren ocurridos hace unos días en Adamuz (Córdoba) y en Gelida (Barcelona).

"El Rayo Vallecano informa de que en el día de ayer no se llevó a cabo el homenaje a nuestro jugador Pathé Ciss, tras la conquista de la Copa Africana de Naciones, ya que se consideró inadecuado realizar cualquier tipo de celebración en una jornada de luto en la cual el equipo portó brazalete negro y se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida", informó la entidad rayista.

Tras la derrota del sábado en casa ante Osasuna (1-3), en la que Ciss anotó el único gol de los de Iñigo Pérez, el centrocampista de Dakar decidió retuitear el mensaje de un aficionado del conjunto vallecano en la red social X que criticaba la decisión de la directiva del club.

"El Rayo Vallecano no es un equipo donde se prodiguen los campeones continentales. Hoy tenían una fabulosa oportunidad de homenajear a Pathé Ciss, campeón de la Copa África, y no han tenido ni ese jodido detalle. Vaya club de mierda", escribió el usuario @IntoleranteVk, una publicación reposteada por Ciss.

El Rayo Vallecano informó también de que el "merecido reconocimiento" a Pathé Ciss, que conquistó la final de la Copa África en la prórroga ante Marruecos, se realizará en los prolegómenos del próximo encuentro en Vallecas, que se disputará el sábado 7 de febrero frente al Real Oviedo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sheinbaum reitera que México no se "subordina" a EEUU, sino que "negocia" con su "vecino"

En conferencia de prensa desde Reynosa, Claudia Sheinbaum afirmó que la relación bilateral se basa en acuerdos y respeto mutuo, luego de declaraciones de Donald Trump sobre posibles ataques a organizaciones criminales, subrayando la independencia e integridad nacional mexicanas

Sheinbaum reitera que México no

Indonesia retoma las labores de rescate tras la avalancha que ha dejado al menos diez muertos

Las autoridades han movilizado maquinaria y equipos especializados, mientras la búsqueda de decenas de desaparecidos continúa bajo intensas lluvias y condiciones peligrosas tras el desastre que afectó a miles y devastó la localidad residencial de Pasirlangu, Java Occidental

Indonesia retoma las labores de

Los demócratas amenazan con no apoyar la ley para financiar al DHS y provocar el cierre parcial del Gobierno

El rechazo demócrata en el Senado ante la financiación del organismo encargado de la seguridad nacional expone a la Administración estadounidense al riesgo de una interrupción parcial, con la fecha límite acercándose y presiones por recientes incidentes mortales en operaciones federales

Los demócratas amenazan con no

La ONU exige el fin de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana

Más de un millón de personas permanecen sin electricidad en Ucrania tras una ofensiva rusa masiva con drones y misiles, mientras Naciones Unidas denuncia una grave crisis humanitaria por el impacto en familias, ancianos y discapacitados durante intensas bajas temperaturas

La ONU exige el fin

Colonos israelíes perpetran varios ataques contra poblaciones de Cisjordania con múltiples heridos

Al menos cuatro personas resultaron heridas, entre ellas una mujer en estado grave, luego de que fuerzas israelíes irrumpieran en localidades palestinas, se registraran enfrentamientos y varios domicilios fueran atacados en diferentes zonas rurales del territorio

Colonos israelíes perpetran varios ataques