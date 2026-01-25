(Crónica) El United asalta el Emirates y dinamita la Premier

La distancia que mantenía el Arsenal respecto a sus perseguidores se redujo de forma significativa tras esta jornada, quedando en 50 puntos y viendo cómo tanto el Manchester City como el Aston Villa, que también salió vencedor este domingo ante el Newcastle, le siguen ahora a solo cuatro unidades de diferencia. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el Manchester United derrotó al Arsenal por 2-3 en el Emirates Stadium, resultado que coloca al equipo dirigido por Michael Carrick en la cuarta posición de la Premier League y suma una nueva derrota para los de Mikel Arteta, la tercera consecutiva, en un momento clave de la temporada.

El enfrentamiento, correspondiente a la jornada 23 del torneo inglés, mostró a un United que, según detalló Europa Press, ha experimentado una clara mejoría bajo la conducción de Carrick. El arranque del encuentro fue favorable para el Arsenal, que controló el juego durante la primera media hora e impuso condiciones con un gol inicial resultado de un autogol de Lisandro Martínez. Sin embargo, el equipo visitante respondió pronto. Bryan Mbeumo igualó el marcador tras capitalizar un error defensivo de Martín Zubimendi. Ya en el segundo tiempo, Patrick Dorgu adelantó al United con un tanto destacado, dando la vuelta al resultado y generando presión extra sobre el conjunto local.

Europa Press relató que, pese a la reacción momentánea del Arsenal al lograr el empate mediante un remate de Mikel Merino en una jugada de saque de esquina, el Manchester United volvió a golpear. Matheus Cunha desequilibró el partido con un nuevo tanto, asegurando los tres puntos para los de Carrick y consolidando al equipo en plazas de Liga de Campeones, lo que intensifica la lucha en la parte alta de la clasificación.

En ese mismo marco competitivo, Europa Press informó que el Chelsea se alzó con el triunfo por 0-2 frente al Crystal Palace. La escuadra londinense, que suma 37 puntos, apenas uno menos que el United, se mantuvo en la pelea por alcanzar puestos europeos. El recién incorporado Estevao Willian, quien sustituyó al lesionado Cole Palmer, resultó fundamental con un gol para abrir el marcador y una asistencia a Joao Pedro para el segundo tanto en la segunda parte. Liam Rosenior, director técnico del Chelsea, celebró su éxito en el derbi londinense, sellado con un penalti ejecutado por Enzo Fernández en el minuto 64, según recogió Europa Press.

Mientras tanto, el Aston Villa interrumpió la línea positiva del Newcastle con una victoria por 0-2 en St James' Park. Europa Press reportó que Emiliano Buendía marcó el primer gol a los 20 minutos y Ollie Watkins amplió la ventaja al final del encuentro. Unai Emery, técnico del Villa, llevó así al equipo a su primera victoria en terreno del Newcastle desde 2005. Las intervenciones del portero Dibu Martínez también resultaron determinantes para sostener la ventaja obtenida y asegurar el resultado a favor de los visitantes.

Con estos resultados, Europa Press subrayó el efecto que las recientes victorias de Manchester United, Aston Villa y Chelsea han tenido en la parte superior de la tabla, donde cada punto adquiere mayor valor en la pugna por el campeonato y los puestos de competiciones europeas. El Arsenal, después de haber tenido la posibilidad de aumentar la brecha en el liderato, enfrenta ahora una presión añadida derivada de tres encuentros consecutivos sin sumar de a tres, mientras la diferencia con sus rivales directos se ha visto reducida y la competencia por la cima continúa siendo intensa cuando resta más de un tercio del campeonato.