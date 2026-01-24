Raquel Bollo califica de "maravilloso" la manera en la que Kiko Rivera e Irene Rosales se han separado

El vínculo que logran mantener ciertos padres separados centró el interés de la conversación entre Raquel Bollo y Jessica Bueno durante el evento de moda 'We Love Flamenco', donde coincidieron e intercambiaron impresiones sobre temas personales y familiares. De acuerdo con el medio que consignó estos encuentros, Raquel Bollo se refirió a la relación cordial entre Kiko Rivera e Irene Rosales tras su ruptura, calificando como “maravillosa” la forma en la que ambos gestionan su separación y el bienestar de sus hijos.

Durante el mencionado desfile, Jessica Bueno se presentó acompañada de Roberto Mendoza, quien representa una nueva etapa sentimental para la modelo después de que ambos intentaron en un inicio mantener su relación de manera privada, según detalló el medio. La exposición pública de su vínculo no modificó sus rutinas y siguieron asistiendo juntos a eventos dentro del panorama social, sin ocultamientos, según reportó el medio citado.

Raquel Bollo, al ser consultada sobre este reencuentro con la modelo, relató que su conversación se enfocó principalmente en asuntos familiares, consultando por los hijos de Jessica Bueno y mencionando también a Fran y Manuel, dos figuras cercanas para ambas. Bollo explicó que no abordaron temas relacionados con la reciente relación sentimental de la modelo, sino que la charla fluyó sobre la cotidianidad y el desarrollo de los hijos, lo que, según confesó al medio, suele ser recurrente en los encuentros entre ambas.

La protagonista subrayó su visión sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, destacando ante el medio la importancia de preservar la armonía entre ambos padres: “Me parece genial que se lleven bien porque como yo digo, al final rompen las parejas, pero no los hijos y lo deben de notar lo menos posible”. Bollo expresó la necesidad de promover un ambiente familiar cordial por el beneficio de los menores y valoró el esfuerzo que supone mantener relaciones constructivas tras una ruptura. Según la entrevistada, si bien “parece fácil”, consolidar estos vínculos es un reto considerable, por lo que considera destacable cuando se logra un acuerdo saludable que abarque a todas las partes implicadas.

El medio añadió que Raquel Bollo, conocida por su cercanía con Kiko Rivera, abordó públicamente la dificultad inherente a estas transiciones familiares. Insistió en que la prioridad deben ser los hijos y que la madurez de los adultos se refleja en la capacidad de crear condiciones positivas que eviten a los menores el impacto negativo de la separación.

Jessica Bueno, por su parte, se encuentra disfrutando una etapa vital junto a su nueva pareja, Roberto Mendoza, en medio de la atención mediática que acompañó el inicio de su relación. El medio reportó que el intento inicial de preservar la discreción no evitó la repercusión pública, pero tampoco derivó en un alejamiento del ámbito social o de los espacios compartidos.

En el contexto de la pasarela ‘We Love Flamenco’, ambas figuras evidenciaron la importancia que asignan al cuidado del entorno y vínculos familiares, más allá de sus propias historias personales. Según el medio citado, la conversación y los comentarios de Raquel Bollo pusieron de manifiesto una perspectiva que privilegia la estabilidad y la madurez de los padres, más allá de las circunstancias que motivaron la separación, con énfasis en la necesidad de reducir al mínimo las consecuencias para los hijos.