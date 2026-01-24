Agencias

(Previa) El Betis defiende su sexto puesto en Mendizorrotza y el Celta aspira a él en Anoeta

El Real Betis busca defender este domingo ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza (21.00 horas) su sexta posición de LaLiga EA Sports, la última de acceso a competición continental, en una vigésima primera jornada en la que el RC Celta, que visita a la crecida Real Sociedad, aspira a arrebatársela (18.30 horas).

Después de caer el jueves en Salónica (2-0), que le obligará a jugarse el 'Top 8' de Liga Europa en La Cartuja ante el Feyenoord, el conjunto verdiblanco regresa a la competición doméstica con el objetivo de dar continuidad al importante triunfo de la pasada semana ante el Villarreal (2-0).

Con ello, los de Manuel Pellegrini rompían una serie de dos encuentros ligueros sin ganar y alcanzaban los 32 puntos, los mismos que de momento mantienen al Celta fuera de la zona continental. Con 34 está la quinta plaza del RCD Espanyol, mientras que la 'Champions' queda ya un poco más lejos, a nueve.

Ahora, se medirán con un rival en horas bajas, un Alavés que marca la zona de descenso y que solo ha conseguido un punto de los últimos 15 que se han puesto en juego, el del empate ante el Real Oviedo en su estreno de 2026 (1-1). La semana pasada, un solitario gol de Alexander Sorloth le tumbó en el Riyadh Air Metropolitano (1-0).

Y es que los del 'Chacho' Coudet, que sí están de celebración en la Copa del Rey, atesoran 19 tantos que les hunden en la antepenúltima plaza, eso sí, a solo un punto de los 20 del Valencia, que marca la salvación. Este domingo lucharán por su primera victoria en casa desde el 6 de diciembre ante un adversario que ya les superó en la primera vuelta, pero ante el que sellaron un empate en casa el curso pasado.

El conjunto babazorro podrá contar finalmente con el recuperado Antonio Blanco y presenta la única duda de Denis Suárez, con una sobrecarga en el aductor, mientras que los andaluces arrastran una interminable lista de ausencias: Isco, Sofyan Amrabat, Héctor Bellerín, Roro Riquelme, el 'Cucho' Hernández, Junior Firpo, Giovano Lo Celso y Aitor Ruibal.

Antes, en el Reale Arena, el Celta tratará de auparse momentáneamente a ese sexto puesto con una victoria frente a la Real Sociedad, que el pasado domingo derrotó en casa al líder, el FC Barcelona (2-1), y completó así una semana redonda en la que también se garantizó el billete para los cuartos de final de la Copa.

El arranque de la era de Pellegrino Matarazzo al frente del banquillo 'txuri urdin' no ha podido ser mejor: un empate ante el Atlético de Madrid (1-1) y dos triunfos frente al Getafe (1-2) y los azulgranas en LaLiga, así como el pase copero frente a Osasuna. En la competición doméstica, el equipo enlaza ya cuatro fechas sin perder y 24 puntos, cinco más que los puestos de peligro.

Enfrente, el Celta también atraviesa un gran momento, con cuatro victorias consecutivas entre todas las competiciones, la última de ellas en Liga Europa el pasado jueves ante el Lille (2-1). Desde que empezó el año, los de Claudio Giráldez no han perdido en LaLiga, sumando cinco triunfos y un empate. Solo la eliminación copera ante el Albacete empaña su buen inicio de 2026.

La goleada del domingo anterior ante el Rayo Vallecano (3-0) les ha permitido llegar hasta los 32 puntos, empatados con el Real Betis -con las mismas ocho victorias, ocho empates y cuatro derrotas-; si esta semana ambos, que empataron en la primera vuelta, consiguen de nuevo el mismo resultado, resolverá la diferencia de goles -ahora mismo de +8 para los dos, resuelta a favor del Betis por haber hecho más tantos-.

Los celestes llegan a la cita sin lesionados ni sancionados; los donostiarras, por su parte, tendrán la ausencia por sanción de Carlos Soler, expulsado ante los 'culers', y por lesión de Take Kubo, Yangel Herrera, Arsen Zakharyan e Iñaki Rupérez.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Atlético de Madrid - Mallorca. Sánchez Martínez (C.Murciano) 14.00.

FC Barcelona - Real Oviedo. Martínez Munuera (C.Valenciano) 16.15.

Real Sociedad - RC Celta. Alberola Rojas (C.C.-manchego) 18.30.

Deportivo Alavés - Real Betis. Ortiz Arias (C.Madrileño) 21.00.

