Miles de personas se manifiestan en Minneapolis en otra jornada de protesta contra las actuaciones del ICE

El impacto de las bajas temperaturas, que descendieron hasta los -10 grados centígrados, no impidió que miles de manifestantes se congregaran en Minneapolis para exigir justicia tras la muerte de Renee Nicole Good y solicitar acciones contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Según detalló Europa Press, la movilización surgió como respuesta a una serie de incidentes recientes protagonizados por agentes federales, en el marco de las operaciones impulsadas por la Administración Trump en Minnesota.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la marcha recorrió el centro de la ciudad desde el estadio US Bank Stadium hasta el Target Center, donde se desarrolló un acto de cierre. Allí, diversos representantes sindicales, activistas y líderes religiosos pronunciaron discursos en los que cuestionaron tanto las políticas migratorias federales como la actuación de los agentes de ICE, especialmente tras la muerte, el pasado 7 de enero, de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, abatida por un agente federal. Esta protesta se enmarcó dentro del movimiento ‘ICE Out for Good’ (‘ICE fuera para siempre’), que articula a más de un centenar de sindicatos, organizaciones pro derechos civiles y entidades religiosas.

La convocatoria incluyó un llamado a la huelga laboral, estudiantil y de consumo, con el propósito de manifestar un rechazo colectivo a las acciones del gobierno federal en Minnesota. Los organizadores establecieron como puntos principales exigir la salida del ICE del estado, la apertura de un proceso legal contra el agente implicado en la muerte de Good, el cese de la financiación al ICE en los próximos presupuestos federales y la realización de una investigación profunda “por violaciones constitucionales y humanas de los estadounidenses y nuestros vecinos”. Adicionalmente, solicitaron a las empresas que suspendieran sus vínculos económicos con las agencias federales responsables de la aplicación de las políticas migratorias.

La jornada de protesta alcanzó uno de sus momentos más tensos en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul. Europa Press reportó que la policía detuvo a 100 personas luego de que las manifestaciones superaran los límites previamente acordados con las autoridades aeroportuarias. Un comunicado de la Comisión Metropolitana de Aeropuertos, citado por la cadena CNN, señaló: “Cuando la actividad permitida excedió los términos acordados, la Policía del Aeropuerto MSP comenzó a tomar las medidas necesarias, incluidos arrestos, para proteger la seguridad pública, la seguridad del aeropuerto y el acceso a la Terminal 1”.

Las condiciones climáticas extremas no disuadieron a los participantes. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, manifestó su respaldo a quienes marcharon, subrayando que “Son -10 grados y miles aún se presentaron con fuerza en Minneapolis. Así somos nosotros”, según consignó Europa Press.

La ola de protestas surge después del lanzamiento de la operación ‘Metro Surge’ por parte del gobierno encabezado por Donald Trump en diciembre pasado. Esta iniciativa fue justificada por la Casa Blanca argumentando un supuesto incremento de la criminalidad en la región. Durante una declaración, Trump preguntó: “¿Realmente quieren los habitantes de Minnesota vivir en una comunidad en la que hay miles de asesinos ya condenados, traficantes de drogas y adictos, violadores, prisioneros violentos liberados y fugados?”, según reprodujo Europa Press.

Los hechos recientes, como el fallecimiento de Good y la captura de un niño de cinco años en el contexto de las intervenciones del ICE, han desatado un amplio descontento y un rechazo social en Minnesota. Diversos sectores de la población han respondido mediante concentraciones y marchas de protesta, señalando preocupaciones por los derechos humanos y el impacto que estas políticas federales tienen sobre las comunidades locales.

Las demandas concretas de los manifestantes buscan incidir directamente en las decisiones presupuestarias y legales a nivel federal, así como presionar para que entidades privadas dejen de colaborar con el ICE. El movimiento ‘ICE Out for Good’ está integrado por organizaciones que han participado en campañas previas y que amplifican sus reclamos ante cada nuevo episodio de abuso o de fallecimientos asociados a las operaciones migratorias.

La cobertura audiovisual de los sucesos, incluida la movilización y los enfrentamientos en las instalaciones aeroportuarias, ha estado disponible a través de la señal de Europa Press Televisión, permitiendo el acceso a imágenes y testimonios de los protagonistas de la jornada de protestas.

La organización de la protesta y sus consecuencias inmediatas, como las detenciones en el aeropuerto y la presencia activa de sindicalistas, activistas y líderes religiosos, dan cuenta de una respuesta coordinada ante las decisiones de la administración federal sobre inmigración. Europa Press detalló que los convocantes insistieron en la necesidad de una investigación efectiva sobre presuntas violaciones de derechos, tanto constitucionales como humanos, en un contexto de creciente tensión por las políticas migratorias nacionales.