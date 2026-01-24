El Consejo General de la Abogacía pide a las autoridades de EEUU que garanticen el libre ejercicio de esta profesión

La preocupación internacional sobre las presiones que enfrentan profesionales del derecho en Estados Unidos formó parte central de la reciente conmemoración del Día de la Abogacía Amenazada, según detalló Europa Press. El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo documentó prácticas como presiones políticas, investigaciones dirigidas, amenazas y campañas de desprestigio contra abogados vinculados a causas de inmigración, violencia policial, justicia social, medio ambiente y litigios electorales en territorio estadounidense. El Consejo General de la Abogacía Española consideró que estas situaciones impactan negativamente en la independencia profesional, incrementan la posibilidad de autocensura y dificultan que la ciudadanía acceda a la justicia.

El Consejo General de la Abogacía Española solicitó públicamente a las autoridades de Estados Unidos que refuercen las garantías para el ejercicio libre de la abogacía en su país, de acuerdo a los estándares internacionales, como consignó Europa Press. El comunicado del Consejo realizó esta petición en el contexto del aniversario de la ‘Matanza de Atocha’, una efeméride que desde 1977 recuerda el asesinato de abogados defensores de derechos humanos y reivindica la protección, vigilancia y solidaridad internacional continua hacia quienes ejercen la profesión jurídica en situaciones de amenaza y riesgo.

El Día de la Abogacía Amenazada de este año situó el foco en Estados Unidos ante los casos recientes identificados por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, entidad que colaboró con el Consejo General de la Abogacía Española para visibilizar el impacto de prácticas que socavan la independencia y la integridad del trabajo jurídico. Según consignó Europa Press, la organización subrayó que garantizar la labor de los abogados es un elemento clave para proteger el funcionamiento democrático.

Dentro de las actividades conmemorativas, Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, y Berta Álvarez, coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, participaron en la entrega del Premio Abogados de Atocha 2026, informó Europa Press. El galardón principal recayó en las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo por sus acciones en defensa de los derechos humanos y sus esfuerzos en la recuperación de la identidad de los menores apropiados durante la dictadura cívico-militar en Argentina.

Europa Press señaló que también recibieron reconocimiento especial la Asociación Esperanza y Libertad, que orienta su trabajo a la defensa de mujeres afganas, y la Unión de Mujeres Saharauis, destacadas por evidenciar la situación de mujeres y pueblos en contextos de conflicto y mostrar resistencia frente a la opresión.

Este lunes, la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, junto con el Colegio de Barcelona y el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, llevará a cabo una jornada dedicada al Día Internacional de la Abogacía en Riesgo. Se espera la participación de voces especializadas en la abogacía amenazada, informó Europa Press, con el propósito de analizar los desafíos vigentes, fortalecer la cooperación internacional y promover condiciones de mayor protección para quienes asumen la defensa de los derechos fundamentales en contextos adversos.