Agencias

Venezuela cifra en "más de 400" los presos excarcelados y niega lentitud en el proceso

Guardar

Las autoridades de Venezuela han rechazado las acusaciones sobre una supuesta lentitud en el proceso de excarcelación de presos políticos y ha manifestado que hasta el momento han sido liberadas "más de 400" personas, si bien la organización no gubernamental Foro Penal da una cifra apenas superior a 150 liberados.

"Desmiento cualquier campaña contraria a esta acción del Estado venezolano, vinculante a las excarcelaciones", ha dicho el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien ha criticado además lo que describe como cifras falsas sobre un número de liberaciones menor que el anunciado por Caracas.

"Decir que eso no ha ocurrido de verdad forma parte de esta guerra sucia contra la democracia venezolana", ha sostenido, según ha informado la cadena de televisión Globovisión. Así, ha recalcado que estas acciones están siendo documentadas y respaldadas por expedientes judiciales.

Por contra, Foro Penal ha apuntado en un mensaje publicado a través de redes sociales que las autoridades han excarcelado desde el 8 de enero a 154 personas, al tiempo que ha manifestado que otras 780 continúan en prisión, unas cifras que asegura que corresponden al 22 de enero.

Entre los últimos liberados figura Rafael Tudares, yerno del líder opositor y candidato en 2024 a la Presidencia del país sudamericano Edmundo González, según confirmó el jueves su esposa, Mariana González de Tudares.

Caracas ha acometido durante las últimas semanas un proceso de excarcelaciones al hilo del ataque perpetrado el 3 de enero por el Ejército de Estados Unidos, que dejó más de un centenar de muertos y se saldó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a territorio estadounidense y presentados ante un tribunal por cargos de narcoterrorismo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un hacker asegura haber puesto a la venta una base de datos que afecta a 16 millones de clientes de PcComponentes

La información de millones de usuarios de una popular tienda española podría estar en riesgo, después de que se publicara su posible filtración en un foro clandestino según expertos en ciberseguridad, quienes advierten del elevado potencial de fraude e identidad falsa

Un hacker asegura haber puesto

FundéuRAE: “costa este” y “costa oeste”, en minúsculas

Infobae

Alcaraz cumple ante Hanfmann y se mete en tercera ronda de Australia

El murciano avanza tras superar a Yannik Hanfmann en un partido sólido y se enfrentará en la siguiente fase a Corentin Moutet, mientras Alejandro Davidovich también sigue en competencia después de una exigente victoria sobre Reilly Opelka

Alcaraz cumple ante Hanfmann y

Al Sisi pide construir sobre el acuerdo de alto el fuego en Gaza para estabilizar O.Medio

Infobae

Araqchi critica a Zelenski por pedir un ataque de Trump a Irán mientras "vacía los bolsillos" de EEUU y Europa

Araqchi critica a Zelenski por